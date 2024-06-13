Кабмин выделил дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы Харьковщины — Finance.ua
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Кабмин выделил дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы Харьковщины

Казна и Политика
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Кабмин выделил дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы Харьковщины
Кабмин выделил дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы Харьковщины
Кабинет Министров Украины выделил дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы Харькова и Харьковской области.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Помощь Харькову

«Для правительства ключевым приоритетом остается восстановление энергосистемы, ее устойчивость и подготовка к зиме. Отдельное внимание уделяется Харькову и Харьковской области. В частности, правительство выделило дополнительные 2,5 млрд грн», — говорится в сообщении.
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Это будут средства на восстановление энергосистемы региона, города, установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов.
По словам Шмыгаля, в бюджете города на подготовку к отопительному сезону предусмотрено еще 2 млрд грн.

Мероприятия по децентрализации энергосистемы

В то же время, на центральном уровне правительство продолжает активные меры по децентрализации энергосистемы.
Как заметил премьер-министр, в основе этого плана два принципа:
  • доступность энергооборудования для людей, ОСМД, громад и бизнеса;
  • упрощение подключения и эксплуатации этого энергооборудования.
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Так, на этой неделе Нацбанк в совместной работе с правительством предпринял несколько важных шагов, которые увеличивают возможности банков для кредитования проектов восстановления и децентрализации энергетики.
Новые положения повысят доступность кредитов на энергооборудование для украинских семей, а также для малого и среднего бизнеса. Например: процент 13,5%, залог — только то оборудование, которое покупается", — отметил Шмыгаль.
Все это позволяет людям и бизнесу поставить себе солнечные панели, накопители электроэнергии и когенерационные установки. По словам премьер-министра, таким образом они обеспечат электроэнергией себя и помогут стране выстоять в битве за свет и тепло.
По материалам:
Finance.ua
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