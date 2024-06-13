Кабмин выделил дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы Харьковщины — Finance.ua

Кабмин выделил дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы Харьковщины Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Кабмин выделил дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы Харьковщины

Кабинет Министров Украины выделил дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы Харькова и Харьковской области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Помощь Харькову

«Для правительства ключевым приоритетом остается восстановление энергосистемы, ее устойчивость и подготовка к зиме. Отдельное внимание уделяется Харькову и Харьковской области. В частности, правительство выделило дополнительные 2,5 млрд грн», — говорится в сообщении.

Это будут средства на восстановление энергосистемы региона, города, установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов.

По словам Шмыгаля, в бюджете города на подготовку к отопительному сезону предусмотрено еще 2 млрд грн.

Мероприятия по децентрализации энергосистемы

В то же время, на центральном уровне правительство продолжает активные меры по децентрализации энергосистемы.

Как заметил премьер-министр, в основе этого плана два принципа:

доступность энергооборудования для людей, ОСМД, громад и бизнеса;

упрощение подключения и эксплуатации этого энергооборудования.

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Так, на этой неделе Нацбанк в совместной работе с правительством предпринял несколько важных шагов, которые увеличивают возможности банков для кредитования проектов восстановления и децентрализации энергетики.

Новые положения повысят доступность кредитов на энергооборудование для украинских семей, а также для малого и среднего бизнеса. Например: процент 13,5%, залог — только то оборудование, которое покупается", — отметил Шмыгаль.

Все это позволяет людям и бизнесу поставить себе солнечные панели, накопители электроэнергии и когенерационные установки. По словам премьер-министра, таким образом они обеспечат электроэнергией себя и помогут стране выстоять в битве за свет и тепло.

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