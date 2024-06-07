«Нафтогаз» передаст Харькову энергетическую установку, которая будет производить электроэнергию — Finance.ua

«Нафтогаз» передаст Харькову энергетическую установку, которая будет производить электроэнергию
Группа «Нафтогаз» передаст Харькову газопоршневую энергетическую установку, которая будет производить электроэнергию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя группы «Нафтогаз» Алексея Чернышева.
«Поговорил с мэром Харькова Игорем Тереховым о потребностях города относительно энергоснабжения», — отметил Чернышев.
По его словам, по запросу мэра Харькова, группа «Нафтогаз» передаст городу газопоршневую энергетическую установку, которая будет производить тепло- и электроэнергию в условиях отсутствия централизованной подачи энергоресурсов.
«Это — одна из маневровых установок, система которых уже разворачивается в Харькове после мощных обстрелов объектов критической инфраструктуры. Готовимся к следующей зиме вместе», — добавил глава «Нафтогаза».
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