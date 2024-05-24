Зеленский назвал сумму, которую Харьков получит на подготовку к зиме — Finance.ua
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Зеленский назвал сумму, которую Харьков получит на подготовку к зиме

Казна и Политика
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Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду будет выделено 4 млрд гривен. Деньги пойдут на восстановление разрушенного оборудования.
Об этом сообщила пресс-служба президента в пятницу, 24 мая.
В Харькове занимаются установкой модульных котельных, автономных котельных, которые будут обслуживать микрорайоны.
Владимир Зеленский во время рабочего визита в Харьков в пятницу провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону.
«Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду выделят 4 млрд гривен. Половина суммы — из резервного фонда государственного бюджета, остальная — из городского бюджета», — говорится в сообщении.
Сообщается, что эти средства будут направлены на восстановление разрушенного оборудования и установку когенерационных установок.
Президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с Минфином и Нацбанком разработать возможность для поврежденных энергогенерирующих предприятий брать кредиты на восстановление без залога.
Кроме того, Зеленский и местные власти обсудили ситуацию с обеспечением второго уровня защиты на подстанциях Укрэнерго.
По материалам:
Діло
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