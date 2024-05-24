Зеленский назвал сумму, которую Харьков получит на подготовку к зиме — Finance.ua

Зеленский назвал сумму, которую Харьков получит на подготовку к зиме Сегодня 16:44 — Казна и Политика

Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду будет выделено 4 млрд гривен. Деньги пойдут на восстановление разрушенного оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба президента в пятницу, 24 мая.

В Харькове занимаются установкой модульных котельных, автономных котельных, которые будут обслуживать микрорайоны.

Владимир Зеленский во время рабочего визита в Харьков в пятницу провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону.

«Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду выделят 4 млрд гривен. Половина суммы — из резервного фонда государственного бюджета, остальная — из городского бюджета», — говорится в сообщении.

Сообщается, что эти средства будут направлены на восстановление разрушенного оборудования и установку когенерационных установок.

Президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с Минфином и Нацбанком разработать возможность для поврежденных энергогенерирующих предприятий брать кредиты на восстановление без залога.

Кроме того, Зеленский и местные власти обсудили ситуацию с обеспечением второго уровня защиты на подстанциях Укрэнерго.

Діло По материалам:

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