Ущерб более чем на 30 млн долларов: экс-министру инфраструктуры сообщили о подозрении — Finance.ua

Ущерб более чем на 30 млн долларов: экс-министру инфраструктуры сообщили о подозрении Сегодня 10:32 — Криминал

Ущерб более чем на 30 млн долларов: экс-министру инфраструктуры сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили бывшему министру инфраструктуры и его бывшему первому заместителю о подозрении в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в июле 2015 года тогдашний министр совместно со своим заместителем (в то время также председателем Тарифного совета Мининфраструктуры) обеспечили принятие приказа, согласно которому корабельный сбор с судов в морском порту «Южный» вместе с ГП «АМПУ» начали взимать и частные компании (в пропорции 50:50). В то время как по закону взимание такого сбора является исключительной прерогативой ГП как пользователя акватории порта, принадлежащего государству.

Читайте также БЭБ разоблачило одесского депутата: не платил налоги и вел бизнес в Крыму

Следствие установило, что приказ был принят без надлежащего экономического обоснования и вопреки замечаниям департамента экономики и финансов Мининфраструктуры и ГП «АМПУ». При этом одним из бенефициарных владельцев упомянутых частных компаний оказалось лицо, подозреваемое НАБУ и САП в коррупции в ПАО «ГПЗКУ» и находящееся в розыске и под санкциями СНБО.

Расследование злоупотреблений в Мининфраструктуры детективы НАБУ начали осенью 2019 года, для чего потребовали материалы из СБУ и Нацполиции, когда они пытались закрыть соответствующие производства.

Читайте также Агропредприятие экс-нардепа разоблачили на неуплате более 42 миллионов налога

С тех пор НАБУ неоднократно обращалось в Кабинет Министров, Министерство юстиции, Министерство инфраструктуры, ГП «АМПУ», чтобы они прекратили действие незаконной схемы. Однако ведомства не прислушались к аргументам Бюро, не отменили противоправный приказ и не подали иски о возврате частными компаниями безосновательно полученных сумм корабельного сбора.

По результатам экспертизы, только в течение 2017-2021 гг. из-за незаконного приказа государство недополучило более 30 млн дол. США, которые и инкриминируют подозреваемым. Однако следствие исследует последствия действия схемы и в течение последующих периодов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.