Агропредприятие экс-нардепа разоблачили на неуплате более 42 миллионов налога — Finance.ua

Агропредприятие экс-нардепа разоблачили на неуплате более 42 миллионов налога Сегодня 15:28 — Криминал

Агропредприятие экс-нардепа разоблачили на неуплате более 42 миллионов налога, Фото: БЕБ

Сельскохозяйственное общество, принадлежащее бывшему народному депутату, разоблачили на неуплате 42,4 миллиона гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

«Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты 42,4 млн грн налогов сельскохозяйственным обществом, принадлежащим народному депутату VII созыва, владельцу ряда известных торговых марок молочной продукции», — говорится в сообщении.

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По результатам обысков по четырем адресам в административных и офисных зданиях сельскохозяйственного частного акционерного общества, в том числе в Кировоградской области, изъяты финансово-хозяйственные документы, которые использовались при совершении уголовного правонарушения, и наличные в сумме более 7,8 млн грн.

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Отмечается, что должностные лица упомянутого общества в течение 2021 года завысили налоговый кредит в декларациях по налогу на добавленную стоимость. Это сельскохозяйственное предприятие, документально оформлявшее финансово-хозяйственные операции по закупке зерновых культур у субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности».

Использование такой схемы привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере 42,4 млн грн.

Преступная схема разоблачена по результатам информационно-аналитической деятельности специалистов Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ.

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