На Закарпатье поймали таможенников, одобривших нелегальный импорт элитной техники более чем на 100 млн грн — Finance.ua
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На Закарпатье поймали таможенников, одобривших нелегальный импорт элитной техники более чем на 100 млн грн

Криминал
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На Закарпатье поймали таможенников, одобривших нелегальный импорт элитной техники более чем на 100 млн грн
На Закарпатье поймали таможенников, одобривших нелегальный импорт элитной техники более чем на 100 млн грн, Фото: ДБР
ГБР уведомило о подозрении закарпатских таможенников, способствовавших незаконному ввозу элитной электроники. Технику передали ВСУ.
Об этом говорится на сайте ГБР.
«Работники ГБР при содействии Бюро экономической безопасности и Нацполиции уведомили о подозрении заместителя начальника таможенного поста „Лужанка“ и главного государственного инспектора этого же таможенного поста, которые способствовали незаконному ввозу в Украину грузовика со смартфонами, планшетами и ноутбуками без уплаты таможенных платежей», — сказано в сообщении.
Летом 2022 года из Венгрии в Украину через пункт пропуска «Лужанка» на Закарпатье заехал грузовик с электроникой. Сотрудники таможни пропустили авто через так называемый «зеленый коридор» и засвидетельствовали отсутствие товара, подлежащего декларированию и уплате таможенных платежей.
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Однако непосредственно после выезда из пункта пропуска грузовик остановили правоохранители и обнаружили в нем электронную технику известной американской марки, а именно телефоны, ноутбуки, смарт-часы предварительной стоимостью более 112 млн гривен.
Проезд грузовика с электроникой через таможенный пункт пропуска без оформления таможенных платежей стал возможен ввиду халатности заместителя начальника таможенного поста и умышленных противоправных действий государственного инспектора, пропустившего грузовик с целью получения неправомерной выгоды.
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Заместитель начальника таможенного поста уведомлен о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), главный государственный инспектор таможенного поста уведомлен о подозрении в злоупотреблении властью, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Также детективы Бюро экономической безопасности уведомили о подозрении в совершении преступления лицами, которые ввозили указанную электронику в Украину, а изъятая техника передана на нужды Вооруженных Сил Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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