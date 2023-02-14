БЭБ разоблачило схему на 244 миллиона — компания беглого экс-депутата не платила пошлину Вчера 10:49 — Криминал

БЭБ разоблачило схему на 244 миллиона — компания беглого экс-депутата не платила пошлину, Фото: БЕБ

Детективы Бюро экономической безопасности раскрыли схему, согласно которой одна из компаний уклонялась от уплаты более 244 миллионов гривен таможенных платежей при транзите нефтепродуктов в 2020-2022 годах.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Следствие установило, что должностные лица общества-транспортировщика (перевозчика) нарушили требования и условия таможенного режима «Транзит» во время транзитного перемещения горюче-смазочных материалов по магистральному нефтепродуктопроводу, в период с 2020 по 2022 год. Это привело к возникновению обязательств уплатить в государственный бюджет сумму таможенных платежей.

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В свою очередь действия должностных лиц финансового гаранта привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины. Следовательно, финансовый гарант не выполнил обязательств по обеспечению уплаты таможенных платежей, что нанесло государственному бюджету убытки на сумму более 244 млн грн.

Бенефициарными владельцами финансового гаранта являются доверенные и подконтрольные народному депутату-беглецу лица, а сам депутат в начале года был лишен гражданства Украины.

По результатам обысков нескольких нежилых помещений изъяты документы о предоставлении услуг фингаранта, документация, подтверждающая уклонение от уплаты таможенных платежей, копии таможенных деклараций, договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы.

Кроме того, при обыске помещений Энергетической таможни Государственной таможенной службы Украины изъяты копии транзитных таможенных деклараций и незаконное разрешение изменения таможенного режима.

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