Разоблачена схема вывоза из Украины драгоценных металлов стоимостью более 200 тысяч долларов — Finance.ua

Разоблачена схема вывоза из Украины драгоценных металлов стоимостью более 200 тысяч долларов Сегодня 11:45 — Криминал

Разоблачена схема вывоза из Украины драгоценных металлов стоимостью более 200 тысяч долларов, Фото: gp.gov.ua

В Волынской области разоблачена схема незаконного вывоза из Украины золота, платины и цветных металлов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, представители субъекта хозяйствования при содействии чиновников таможни пытались незаконно вывезти за границу более 45,5 тонн лома, содержавшего золото, платину и цветные металлы", - сказано в сообщении.

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По предварительным подсчетам, стоимость драгоценных металлов - свыше 200 тысяч долларов США.

Суд наложил арест на груз, а также автомобили, которыми его пытались перевезти.

В уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами таможни назначен ряд экспертиз (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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