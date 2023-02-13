Разоблачена схема вывоза из Украины драгоценных металлов стоимостью более 200 тысяч долларов — Finance.ua

Разоблачена схема вывоза из Украины драгоценных металлов стоимостью более 200 тысяч долларов
В Волынской области разоблачена схема незаконного вывоза из Украины золота, платины и цветных металлов.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"По данным следствия, представители субъекта хозяйствования при содействии чиновников таможни пытались незаконно вывезти за границу более 45,5 тонн лома, содержавшего золото, платину и цветные металлы", - сказано в сообщении.
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По предварительным подсчетам, стоимость драгоценных металлов - свыше 200 тысяч долларов США.
Суд наложил арест на груз, а также автомобили, которыми его пытались перевезти.
В уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами таможни назначен ряд экспертиз (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
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