БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 27 млн грн налогов при переводе населением коммунальных платежей — Finance.ua
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БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 27 млн грн налогов при переводе населением коммунальных платежей

Криминал
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Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему уклонения от уплаты 27 млн грн налогов компанией, предоставляющей услуги посредничества при расчетах населения за коммунальные услуги.
Об этом сообщили в пресс-службе бюро.
Следствие установило, что должностные лица финансовой компании, которая на основании лицензии НБУ осуществляет деятельность по принятию и переводу средств от населения за коммунальные услуги, в течение 2020-2021 годов безосновательно отражали в бухгалтерском учете якобы приобретенные у контрагентов с признаками фиктивности услуги по обслуживанию программного обеспечения. Фактически общество разработало и обслуживало программное обеспечение самостоятельно.
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Кроме того, общество осуществляло «фиктивные» финансово-хозяйственные операции с частными предприятиями по получению телекоммуникационных услуг без отражения в налоговой и финансовой отчетностях.
Это привело к неуплате в государственный бюджет налогов в размере более 27 млн грн. Также установлено, что полученные «доходы» с целью уклонения от уплаты налогов компания выводила на счета фиктивных предприятий для дальнейшего их обналичивания.
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По результатам обысков в офисе финансовой компании, мест проживания причастных к совершению уголовного правонарушения лиц изъяты документы, в том числе по взаимоотношениям с субъектами хозяйственной деятельности, оказывавшими информационные услуги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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