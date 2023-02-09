БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 27 млн грн налогов при переводе населением коммунальных платежей — Finance.ua

БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 27 млн грн налогов при переводе населением коммунальных платежей
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему уклонения от уплаты 27 млн грн налогов компанией, предоставляющей услуги посредничества при расчетах населения за коммунальные услуги.
Об этом сообщили в пресс-службе бюро.
Следствие установило, что должностные лица финансовой компании, которая на основании лицензии НБУ осуществляет деятельность по принятию и переводу средств от населения за коммунальные услуги, в течение 2020-2021 годов безосновательно отражали в бухгалтерском учете якобы приобретенные у контрагентов с признаками фиктивности услуги по обслуживанию программного обеспечения. Фактически общество разработало и обслуживало программное обеспечение самостоятельно.
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Кроме того, общество осуществляло «фиктивные» финансово-хозяйственные операции с частными предприятиями по получению телекоммуникационных услуг без отражения в налоговой и финансовой отчетностях.
Это привело к неуплате в государственный бюджет налогов в размере более 27 млн грн. Также установлено, что полученные «доходы» с целью уклонения от уплаты налогов компания выводила на счета фиктивных предприятий для дальнейшего их обналичивания.
По результатам обысков в офисе финансовой компании, мест проживания причастных к совершению уголовного правонарушения лиц изъяты документы, в том числе по взаимоотношениям с субъектами хозяйственной деятельности, оказывавшими информационные услуги.
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