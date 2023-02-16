Одесские чиновники пытались «наварить» на закупке генераторов ₴1,5 миллиона — Finance.ua

Одесские чиновники пытались «наварить» на закупке генераторов ₴1,5 миллиона
Одно из коммунальных учреждений Одесского горсовета планировало купить дизельные генераторы на сумму более 8,5 млн гривен с включением НДС. Но цена тендерной закупки за бюджетные средства была превышена.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
«Одним из коммунальных учреждений Одесского горсовета были заключены договоры купли-продажи дизельных генераторов на сумму более 8,5 млн гривен с включением НДС. Вместе с тем на сегодняшний день операции по поставке генераторов на таможенной территории Украины освобождены от налогообложения», — отмечается в сообщении.
Прокуроры направили письмо заказчику торгов с указанием выявленных нарушений и запрос на их устранение. По рекомендации правоохранителей, стоимость договора уменьшили почти на 1,5 млн гривен — размер предварительно определенного НДС.
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