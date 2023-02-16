В Черновицкой области задержали чиновницу за взятку в 300 тысяч гривен — Finance.ua
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В Черновицкой области задержали чиновницу за взятку в 300 тысяч гривен

Криминал
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Взятка 300 000 грн за закрытие исполнительных производств — на Буковине разоблачена начальник райотдела государственной исполнительной службы.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
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В Черновицкой области задержали чиновницу за взятку в 300 тысяч гривен, Фото Офіс Генерального прокурора.
По данным следствия, начальник одного из районных отделов государственной исполнительной службы требовала и получила от гражданина иностранного государства 300 000 грн за закрытие исполнительных производств.
К противоправной деятельности женщина привлекла своего гражданского мужа, непосредственно получавшего средства.
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При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры должностное лицо и ее пособник уведомлены о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.
По материалам:
Finance.ua
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