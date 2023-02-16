В Черновицкой области задержали чиновницу за взятку в 300 тысяч гривен — Finance.ua

В Черновицкой области задержали чиновницу за взятку в 300 тысяч гривен Сегодня 18:23 — Криминал

Взятка 300 000 грн за закрытие исполнительных производств — на Буковине разоблачена начальник райотдела государственной исполнительной службы.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В Черновицкой области задержали чиновницу за взятку в 300 тысяч гривен, Фото Офіс Генерального прокурора.

По данным следствия, начальник одного из районных отделов государственной исполнительной службы требовала и получила от гражданина иностранного государства 300 000 грн за закрытие исполнительных производств.

К противоправной деятельности женщина привлекла своего гражданского мужа, непосредственно получавшего средства.

Читайте также На Черновицкой таможне обнаружили российские автозапчасти — их передадут на ВСУ

Правоохранители задержали должностное лицо и ее пособника сразу после получения второй части оговоренной суммы неправомерной выгоды в размере 200 000 грн.

При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры должностное лицо и ее пособник уведомлены о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.