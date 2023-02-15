На Черновицкой таможне обнаружили российские автозапчасти — их передадут на ВСУ Сегодня 07:02 — Криминал

На Черновицкой таможне обнаружили российские автозапчасти — их передадут на ВСУ, Фото: dbr.gov.ua

На Черновицкой таможне работники ГБР и местные таможенники обнаружили грузовик с российскими автозапчастями к автомобилям ВАЗ российского производства.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Запчасти к автомобилям ВАЗ российского производства пытались провезти под видом товаров из Китая. В частности, правоохранители обнаружили 800 коробок с радиаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, колпачками, гайками, дверными ручками.

Согласно документации, стоимость указанного товара составляет почти 2,5 млн грн.

Работниками таможни будет составлен административный протокол за нарушение таможенных правил согласно ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Виновникам грозит штраф в размере 100% стоимости товаров.

Весь товар изъят. Он будет передан Черновицкой областной военной администрации, которая в дальнейшем должна передать автозапчасти на нужды Вооруженных сил Украины.

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