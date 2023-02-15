На Черновицкой таможне обнаружили российские автозапчасти — их передадут на ВСУ — Finance.ua
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На Черновицкой таможне обнаружили российские автозапчасти — их передадут на ВСУ

Криминал
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На Черновицкой таможне обнаружили российские автозапчасти — их передадут на ВСУ
На Черновицкой таможне обнаружили российские автозапчасти — их передадут на ВСУ, Фото: dbr.gov.ua
На Черновицкой таможне работники ГБР и местные таможенники обнаружили грузовик с российскими автозапчастями к автомобилям ВАЗ российского производства.
Об этом говорится на сайте ГБР.
Запчасти к автомобилям ВАЗ российского производства пытались провезти под видом товаров из Китая. В частности, правоохранители обнаружили 800 коробок с радиаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, колпачками, гайками, дверными ручками.
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Согласно документации, стоимость указанного товара составляет почти 2,5 млн грн.
Работниками таможни будет составлен административный протокол за нарушение таможенных правил согласно ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Виновникам грозит штраф в размере 100% стоимости товаров.
Весь товар изъят. Он будет передан Черновицкой областной военной администрации, которая в дальнейшем должна передать автозапчасти на нужды Вооруженных сил Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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