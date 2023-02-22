БЭБ разоблачило одесского депутата: не платил налоги и вел бизнес в Крыму — Finance.ua

БЭБ разоблачило одесского депутата: не платил налоги и вел бизнес в Крыму Сегодня 19:32 — Криминал

БЭБ разоблачило одесского депутата: не платил налоги и вел бизнес в Крыму, Фото: БЕБ

Бюро экономической безопасности разоблачило депутата Одесского городского совета в ведении бизнеса во временно оккупированном Крыму по законодательству страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Указанному лицу фактически принадлежит общество, занимающееся строительством элитной недвижимости. Это предприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 7,5 млн грн.

По результатам обысков в нежилых, офисных помещениях, детективы БЭБ обнаружили и изъяли 125 печатей подконтрольных компаний, из них 15 печатей предприятий нерезидентов (2 из которых — субъекты республики беларусь). Также изъяты первичные финансово-хозяйственные документы организации и других подконтрольных предприятий.

В ходе этого обыска найдены документы, подтверждающие, что компания депутата вела хозяйственную деятельность во временно оккупированном Крыму по законодательству рф.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам ч.3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств) ведут детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области при процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры.

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