Урсула фон дер Ляен прокомментировала выделение Украине очередного транша — Finance.ua

Урсула фон дер Ляен прокомментировала выделение Украине очередного транша Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Урсула фон дер Ляен прокомментировала выделение Украине очередного транша

Европейская комиссия дала положительную оценку первому регулярному платежу в размере почти EUR4,2 млрд в рамках Ukraine Facility, направленному на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и ее государственного управления.

Об этом решении во вторник сообщает Еврокомиссия, отметив, что после принятия Советом «данное решение увеличит общий объем финансирования ЕС, выделенного Украине с момента начала работы Ukraine Facility в марте этого года, до 12 млрд евро».

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Комментируя это решение, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила: «Народ Украины ведет жестокую войну. И в то же время ему нужны функционирующие школы и больницы, доступ к воде и электричеству, поездам, дорогам и мостам, чтобы страна могла функционировать. Вот почему наш Ukraine Facility продолжает оказывать жизненно важную поддержку для преодоления всех этих проблем.

Кроме того, фон дер Ляен констатировала, что, «несмотря на все трудности, Украина проводит ключевые реформы для своего восстановления и продвижения по пути ЕС». «Это проложило путь для получения Комиссией зеленого света на дополнительный платеж в размере почти 4,2 млрд евро для Украины, и я верю, что Совет теперь быстро одобрит это решение. ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заверила она.

В Еврокомиссии отметили, что регулярные ежеквартальные платежи в рамках Ukraine Facility обусловлены исполнением Украиной предварительно согласованных требований и обеспечением предполагаемой финансовой помощи.

«Этот первый регулярный платеж в рамках Ukraine Facility является свидетельством скорейшей реализации Плана для Украины», — говорится в сообщении.

В ЕК также пояснили, что после оценки запроса на платеж, поданного Украиной 9 июля 2024 года, Комиссия пришла к выводу, что Украина «удовлетворительно выполнила девять показателей реформ, связанных с первым регулярным платежом в поддержку Плана для Украины, стратегии реформ и инвестиций Украины на следующие четыре года».

«Данные реформы охватывают государственное финансовое управление, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование», — детализируют в пресс-релизе.

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