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Украине не хватает $43 млрд на войну, — министр финансов

Казна и Политика
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Украине не хватает $43 млрд на войну, — министр финансов
Украине не хватает $43 млрд на войну, — министр финансов
Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал западных партнеров ускорить выплату кредита в размере 50 миллиардов долларов, утверждая, что задержки с поставками оружия повлекли за собой огромный дефицит бюджета, заставляющий Киев искать дополнительные средства на финансирование армии.
Об этом он заявил в интервью Financial Times.
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По словам Марченко, задержка с передачей оружия, особенно из США, увеличила военные расходы на 12 миллиардов долларов.
Это означает, что в этом году дефицит бюджета составит чуть менее четверти ВВП или 43,5 миллиарда долларов.
Прямая военная помощь США в размере $27 млрд, одобренная Конгрессом в апреле этого года, продолжает поступать медленно, сказал Марченко. «Мы все еще ощущаем недостаток необходимого оружия, боеприпасов и снарядов», — добавил он.
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Марченко отмечает, что «Украине не хватит денег, чтобы выплатить зарплаты военным», так как Киев был вынужден использовать средства на приобретение необходимого оружия и боеприпасов в начале 2024 года.
Западные союзники напрямую не финансируют зарплаты украинской армии, но отсутствие американского оружия и одновременно рост военных расходов означают, что Киеву придется финансировать войну, сокращая расходы, продавая государственные активы и повышая налоги.
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Министр финансов отметил, что опасная финансовая ситуация в стране подчеркивает необходимость для США и других стран ускорить предоставление 50 миллиардов долларов, обещанного лидерами G7.
По материалам:
Діло
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