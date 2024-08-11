США выделили Украине пакет военной помощи на $125 миллионов — Finance.ua
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США выделили Украине пакет военной помощи на $125 миллионов

Казна и Политика
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США выделили Украине пакет военной помощи на $125 миллионов
США выделили Украине пакет военной помощи на $125 миллионов
Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине в объеме 125 миллионов долларов.
Об этом говорится в сообщении Пентагона.
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Это 63-й транш вооружения, которое администрация президента США Джо Байдена предоставляет Украине из запасов Министерства обороны начиная с августа 2021 года.
В пакет, в частности, войдет:
  • средства ПВО, многофункциональные радары для обнаружения и противодействия вражеской артиллерии, противотанковые средства, ракеты для зенитных комплексов Stinger;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды 155 и 105 мм;
  • радиолокационные станции многоцелевого назначения;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW.
Украине будут переданы также противотанковые системы Javelin и AT-4; высокомобильные многоцелевые машины HMMWV; боеприпасы для стрелкового оружия; оборудование и боеприпасы для взрывных работ; военная техника для защиты критической инфраструктуры; запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
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В сообщении отмечается, что Соединенные Штаты и дальше будут работать вместе с около 50 партнерами по обеспечению Украины критически важными средствами, необходимыми для борьбы с российской агрессией.
«Мы предоставляем Украине новый пакет срочно необходимых боеприпасов. Эта поддержка поможет Украине защитить свои войска и свой народ и усилит ее состоятельность по всей линии фронта», написал госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя предоставление нового пакета помощи Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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