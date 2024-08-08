США инвестируют 2,2 миллиарда долларов в модернизацию своей электросети — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США инвестируют 2,2 миллиарда долларов в модернизацию своей электросети

Мир
16
США инвестируют 2,2 миллиарда долларов в модернизацию своей электросети
США инвестируют 2,2 миллиарда долларов в модернизацию своей электросети
Администрация Байдена заявила, что инвестирует 2,2 миллиарда долларов в модернизацию энергосистемы страны, чтобы оградить ее от растущих угроз экстремальных погодных явлений.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Правительство США работает над капитальным ремонтом системы электропередачи страны, находящейся под давлением экстремальных погодных условий, а также растущего количества энергоемких центров обработки данных.
Читайте также
Модернизация сети добавит около 13 ГВт мощности, а также позволит увеличить объемы производства, количество центров обработки данных и улучшить передачу возобновляемой энергии, говорится в заявлении Министерства энергетики.
Финансирование получат 8 проектов в 18 штатах.
«Первая половина 2024 года уже побила рекорды по количеству жарких дней в истории Земли, и поскольку экстремальные погодные условия продолжают поражать каждую часть страны, мы должны действовать безотлагательно, чтобы укрепить нашу устаревшую сеть», — отметила в своем заявлении министр энергетики США Дженнифер М. Гранхолм.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.