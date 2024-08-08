США инвестируют 2,2 миллиарда долларов в модернизацию своей электросети — Finance.ua

США инвестируют 2,2 миллиарда долларов в модернизацию своей электросети Сегодня 06:16 — Мир

США инвестируют 2,2 миллиарда долларов в модернизацию своей электросети

Администрация Байдена заявила, что инвестирует 2,2 миллиарда долларов в модернизацию энергосистемы страны, чтобы оградить ее от растущих угроз экстремальных погодных явлений.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительство США работает над капитальным ремонтом системы электропередачи страны, находящейся под давлением экстремальных погодных условий, а также растущего количества энергоемких центров обработки данных.

Модернизация сети добавит около 13 ГВт мощности, а также позволит увеличить объемы производства, количество центров обработки данных и улучшить передачу возобновляемой энергии, говорится в заявлении Министерства энергетики.

Финансирование получат 8 проектов в 18 штатах.

«Первая половина 2024 года уже побила рекорды по количеству жарких дней в истории Земли, и поскольку экстремальные погодные условия продолжают поражать каждую часть страны, мы должны действовать безотлагательно, чтобы укрепить нашу устаревшую сеть», — отметила в своем заявлении министр энергетики США Дженнифер М. Гранхолм.

Економічна Правда По материалам:

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