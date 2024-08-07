Кудрицкий рассказал, сколько средств необходимо, чтобы обеспечить устойчивость энергосистемы Украины — Finance.ua

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Кудрицкий рассказал, сколько средств необходимо, чтобы обеспечить устойчивость энергосистемы Украины

Энергетика
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Кудрицкий рассказал, сколько средств необходимо, чтобы обеспечить устойчивость энергосистемы Украины
Кудрицкий рассказал, сколько средств необходимо, чтобы обеспечить устойчивость энергосистемы Украины
Для построения устойчивой к возможным атакам энергосистемы Украина в ближайшие годы должна построить более 12 ГВт мощностей, для чего нужно 12−13 млрд евро.
Об этом на конференции «Децентрализованная генерация: новые возможности для бизнеса и громад» сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
По словам чиновника, акцент нужно делать не на сооружении больших электростанций, которые врагу легко разрушить несколькими ракетами, а на децентрализации, рассредоточении мощностей. Речь прежде всего о балансировочном сегменте украинской генерации, в частности об альтернативной энергетике.
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«Чтобы иметь устойчивую к вражеским атакам энергосистему, Украине в ближайшие несколько лет нужно построить по крайней мере 4 ГВт мощностей новых ветровых электростанций, 3,8 ГВт — СЭС, 1,4 ГВт мощностей газовой генерации, 1,1 ГВт — мощностей новых ТЭС на биотопливе и 0,8 ГВт мощностей установок хранения энергии. Чтобы все это построить, требуется около 12−13 млрд евро», — детализировал Кудрицкий.
А сделать это без привлечения частных инвестиций, по мнению главы Укрэнерго, невозможно. Поэтому необходимы экономические предпосылки, чтобы заинтересовать в построении новой децентрализованной энергосистемы бизнес и громады.
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Как сообщалось, НКРЭКУ в июне разрешила проводить аукционы на вспомогательные услуги сроком до 5 лет с участием потенциальных поставщиков таких услуг.
НЭК «Укрэнерго» назначила первые долгосрочные аукционы по закупке вспомогательных услуг для балансировки энергосистемы на 15 и 22 августа.
Вспомогательные услуги — это готовность электростанции менять мощности производства по команде диспетчера. Таким образом обеспечивается стабильность работы энергосистемы. Вспомогательные услуги у производителей электроэнергии покупает Укрэнерго как оператор энергосистемы.
По материалам:
Укрінформ
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