Следующие три месяца могут пройти с минимальными отключениями света — советник Шмыгаля — Finance.ua
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Следующие три месяца могут пройти с минимальными отключениями света — советник Шмыгаля

Энергетика
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Следующие три месяца могут пройти с минимальными отключениями света — советник Шмыгаля
Следующие три месяца могут пройти с минимальными отключениями света — советник Шмыгаля
Украина добилась относительной стабильности в энергетическом секторе. В ближайшие месяцы, если отключения электроэнергии и будут, они будут незначительными.
Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала «Киев24».
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Как отметил Бойко, сейчас в Украине генерируемой энергии в системе стало больше, а погода — прохладнее.
«Соответственно, снизилось потребление. Мы, к сожалению, будучи погодозависимыми, благодаря сегодняшней погоде находимся в относительном балансе», — добавил он.
В случае отсутствия «внешнего влияния» Украина в течение следующих трех месяцев может находиться в вышеупомянутом относительном балансе.
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«Это значит, что если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер», — пояснил Бойко.

Справка Finance.ua:

  • глава «Укрэнерго» заявил, что все украинские энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону;
  • по словам Кудрицкого, сложный период лета в украинской энергосистеме уже позади, ситуация улучшилась;
  • бывший замминистра энергетики сказал, что никто из европейских энергетиков не смог бы так работать над восстановлением энергосистемы, как украинские специалисты.
По материалам:
Українські Новини
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