Будет ли дефицит горючего из-за возможных ограничений поставок из Словакии и Венгрии — ответ эксперта Сегодня 05:06 — Энергетика

Будет ли дефицит горючего из-за возможных ограничений поставок из Словакии и Венгрии — ответ эксперта

Возможные прекращения поставок горюче-смазочных материалов из словацкого и венгерского направлений к дефициту на украинском рынке не приведут.

Об этом заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По словам эксперта, даже без использования для перевозки горючего морского коридора, как было до войны, никаких проблем с поставками бензина, дизтоплива и автогаза в Украину сейчас нет. Бизнес быстро приспособился к новым экстремальным условиям.

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Куюн напомнил, что у нас два основных направления импорта — Польша и Румыния, южный и западный коридоры.

«И это не столько поставки из этих стран — это скорее о транзите по их территориям, об использовании их портов. Туда же поступает горючее из 15−20 государств, включая США, Саудовскую Аравию, Кувейт. Да, Венгрия и Словакия могут перекрыть поставки дизтоплива. Но это только 10% всех объемов. А мощностей для поставок по другим направлениям хватит для увеличения объемов горючего на рынке минимум на 50%. Так что мы сможем быстро компенсировать возможные потери», — отметил эксперт.

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По его мнению, это следствие построения новой уникальной системы поставок. Ведь в начале войны никто в Европе не верил, что столь большую страну можно обеспечить горючим исключительно с помощью автотранспорта.

«Но мы это сделали и видим, что рынок уже сдал несколько экзаменов, в том числе блэкаутами. Он способен поставлять даже больше горючего, чем нужно стране», — подытожил Куюн.

Как сообщалось, на этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что его страна прекратит поставки дизельного топлива в Украину, если Киев не возобновит транзит нефти от российского «Лукойла» в Словакию и Венгрию. Это, по его словам, негативно отражается на работе словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft. Также это, якобы, может навредить интересам Будапешта.

Укрінформ По материалам:

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