Фицо пригрозил перекрыть поставки дизтоплива из Словакии в Украину — Finance.ua

Фицо пригрозил перекрыть поставки дизтоплива из Словакии в Украину
Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива в Украину, если не будут возобновлены поставки нефти от российского «Лукойла». Об этом говорится в заявлении словацкого премьер-министра Роберта Фицо, пишет газета Denník N.
«Если транзит российской нефти через Украину не будет возобновлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которая покрывает десятую часть украинского потребления», — заявил Фицо.
По его словам, речь идет о техническом решении, но оно должно происходить с участием нескольких стран. Он также утверждал, что санкции не нанесут ущерба россии: «Европейский Союз, если он хочет выйти из-под тотального влияния Соединенных Штатов, должен будет подумать о формах сотрудничества с российской федерацией, которые должны включать сотрудничество в области стратегического сырья», — сказал он.
Фицо сообщил, что обсудил вопросы поставок с послом Украины Мирославом Кастраном.
Прекращение поставок нефти «Лукойла» через территорию Украины
Ранее УНИАН писал, что попытки Венгрии и Словакии привлечь ЕС к своему последнему спору с Украиной были безрезультатными. Европейская комиссия не поддержала их просьбу призвать Киев отменить недавние санкции против российской нефтяной компании «Лукойл».
У Фицо также былл телефонный разговор с Денисом Шмыгалем по поводу остановки транзита российской нефти через нефтепровод «Дружба». Он заявил, что поделился со Шмыгалем «техническим решением» по возобновлению транзита нефти российского «Лукойла» по украинской территории.
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