Идет крупнейшая в истории Украины ремонтная кампания в энергетике, — Минэнерго — Finance.ua
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Идет крупнейшая в истории Украины ремонтная кампания в энергетике, — Минэнерго

Энергетика
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Идет крупнейшая в истории Украины ремонтная кампания в энергетике, — Минэнерго
Идет крупнейшая в истории Украины ремонтная кампания в энергетике, — Минэнерго
Сейчас идет самая масштабная в истории Украины ремонтная кампания в энергетической отрасли.
Об этом сообщает заместитель министра энергетики Николай Колесник.
«После значительных обстрелов объектов гражданско-энергетической инфраструктуры происходит крупнейшая в истории Украины ремонтная кампания. Это как объектов генерации, так и объектов распределения и транспортировки электрической энергии для конечных потребителей», — сказал он.
Колесник отметил, что это нужно для максимальной подготовки к следующему отопительному сезону, чтобы максимальное количество оборудования было готово к периоду максимального потребления.
Он подчеркнул, что сейчас все равно продолжаются регулярные обстрелы энергетических объектов, в частности, в Донецкой и Днепропетровской областях. Эти атаки проходят почти каждый день.
Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что благодаря круглосуточной работе украинских энергетиков удалось стабилизировать работу энергосистемы.
По материалам:
РБК-Україна
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