Уровень уплаты налога на прибыль предприятий превысил показатели довоенного периода — Finance.ua

Уровень уплаты налога на прибыль предприятий превысил показатели довоенного периода Сегодня 13:05 — Казна и Политика

Уровень уплаты налога на прибыль предприятий превысил показатели довоенного периода

За прошлый год 240 тысяч плательщиков налога на прибыль подали отчетность. К уплате начислено 275,8 млрд гривен, что на 56,3 млрд гривен (+25,7%) больше, чем было уплачено в 2023 году.

Об этом сообщил глава финансового комитета ВР Даниио Гетманцев.

Он отметил, что банковский сектор уже второй год платит налог на прибыль по повышенной ставке.

За 2024 год более трети поступлений от налога на прибыль приходится на банки — 34,6% или 95,5 млрд гривен.

По сравнению с 2023 годом поступления от уплаты налога на прибыль банками выросли на 25,5 млрд гривен.

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Гетманцев подчеркивает растущую эффективность администрирования налогов, что подтверждается показателем уровня уплаты налога на прибыль:

2024 год: 1,71%;

2023 год: 1,63% (+0,08 п.п.);

2021 год: 1,17% (+0,54 п.п.)

Напомним, Государственная налоговая служба предлагает Министерству финансов обновить справочник кодов рисковости налогоплательщиков и добавить в него четыре пункта.

Новые коды будут касаться:

сомнительных операций по закупке больших объемов услуг или работ без реальных условий их выполнения;

привлечения к операциям неплательщиков НДС без необходимых ресурсов для выполнения указанных работ;

экспорта товаров неизвестного происхождения в режиме РЭС;

отсутствия плательщика по налоговому адресу, что делает невозможным проведение документальной проверки.

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