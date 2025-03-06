Налоговая рассказала об актуальных программных решениях для пользователей ПРРО — Finance.ua

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Налоговая рассказала об актуальных программных решениях для пользователей ПРРО

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Налоговая рассказала об актуальных программных решениях для пользователей ПРРО
Налоговая рассказала об актуальных программных решениях для пользователей ПРРО
Государственная налоговая служба Украины рассказала плательщикам о возможности использования бесплатного функционала обновленного «ПРРО ГНС».
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
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Это программное решение:
— отвечает требованиям законодательных и других нормативно правовых актов в сфере применения ПРРО;
— охватывает востребованные бизнесом операционные системы, к которым «ПРРО ГНС» адаптировано.
ГНС рекомендует пользователям, которые до сих пор используют «ПРРО касса», для использования бесплатного программного решения Государственной налоговой службы перейти к использованию «ПРРО ГНС», разработанный на замену «ПРРО касса».
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Как это сделать
Актуальная версия «ПРРО ГНС» для операционных систем Android, iOS доступна для загрузки на соответствующих цифровых платформах App Store, Google Play и на вебпортале ГНС по ссылке.
Также по этой ссылке доступно для загрузки «ПРРО ГНС» для OC Windows и web.
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Для операционных систем Android, iOS пользователям, у которых активирована функция получения автоматических сообщений о новых версиях, поступают уведомления о наличии изменений в программном обеспечении «ПРРО ГНС», которое необходимо обновить.
«ПРО ГНС» для OC Windows формирует такие уведомления автоматически. Версия для web обновляется автоматически.
Для удобства пользователей в баннере «Программные РРО» размещены:
  • руководство пользователя «ПРРО ГНС» для соответствующих операционных систем.
  • ответы на актуальные вопросы пользователей.

Что меняется для ФЛП в 2025 году

Напомним, граждане Украины подали более 16 000 налоговых деклараций в январе в рамках кампании декларации доходов, полученных в 2024 году. Задекларировано 16,2 млрд грн дохода, что на 17% (2,3 млрд грн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кампания декларирования доходов продлится до 1 мая 2025 года.
Отмечается, что семь граждан задекларировали налоговые обязательства на сумму более 1 млн грн. Три из них уплатят более 10 млн грн налогов и сборов с доходов, полученных за границей.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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