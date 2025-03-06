Налоговая рассказала об актуальных программных решениях для пользователей ПРРО — Finance.ua

Налоговая рассказала об актуальных программных решениях для пользователей ПРРО Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Налоговая рассказала об актуальных программных решениях для пользователей ПРРО

Государственная налоговая служба Украины рассказала плательщикам о возможности использования бесплатного функционала обновленного «ПРРО ГНС».

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Читайте также Украинцы начали подавать декларации о доходах: сколько миллионеров уже насчитало ГНС

Это программное решение:

— отвечает требованиям законодательных и других нормативно правовых актов в сфере применения ПРРО;

— охватывает востребованные бизнесом операционные системы, к которым «ПРРО ГНС» адаптировано.

ГНС рекомендует пользователям, которые до сих пор используют «ПРРО касса», для использования бесплатного программного решения Государственной налоговой службы перейти к использованию «ПРРО ГНС», разработанный на замену «ПРРО касса».

Как это сделать

Актуальная версия «ПРРО ГНС» для операционных систем Android, iOS доступна для загрузки на соответствующих цифровых платформах App Store, Google Play и на вебпортале ГНС по ссылке

Также по этой ссылке доступно для загрузки «ПРРО ГНС» для OC Windows и web.

Для операционных систем Android, iOS пользователям, у которых активирована функция получения автоматических сообщений о новых версиях, поступают уведомления о наличии изменений в программном обеспечении «ПРРО ГНС», которое необходимо обновить.

«ПРО ГНС» для OC Windows формирует такие уведомления автоматически. Версия для web обновляется автоматически.

Для удобства пользователей в баннере «Программные РРО» размещены:

руководство пользователя «ПРРО ГНС» для соответствующих операционных систем.

формы ПРРО и инструкции по их заполнению

ответы на актуальные вопросы пользователей.

Напомним, граждане Украины подали более 16 000 налоговых деклараций в январе в рамках кампании декларации доходов, полученных в 2024 году. Задекларировано 16,2 млрд грн дохода, что на 17% (2,3 млрд грн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кампания декларирования доходов продлится до 1 мая 2025 года.

Отмечается, что семь граждан задекларировали налоговые обязательства на сумму более 1 млн грн. Три из них уплатят более 10 млн грн налогов и сборов с доходов, полученных за границей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.