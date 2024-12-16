Может ли юрлицо — единщик третьей группы предоставлять финансовую помощь физлицу — разъяснение ГНС — Finance.ua
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Может ли юрлицо — единщик третьей группы предоставлять финансовую помощь физлицу — разъяснение ГНС

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Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области рассказало, может ли юридическое лицо — плательщик единого налога третьей группы предоставлять финансовую помощь физическому лицу.
В статье 291 Налогового кодекса Украины определены виды деятельности, при осуществлении которых юридические лица не могут быть плательщиками единого налога третьей группы.
В частности, не могут быть плательщиками единого налога третьей группы субъекты хозяйствования, которые ведут деятельность в сфере финансового посредничества, кроме деятельности в сфере страхования, осуществляемой страховыми агентами, определенными Законом Украины от 18 ноября 2021 № 1909-ІХ «О страховании», сюрвейерами, аварийными комиссарами и аджастерами, определенными разделом III Налогового кодекса.
Согласно подпункту 14.1.257 пункта 14.1 статьи 14 НКУ финансовая помощь — финансовая помощь, предоставленная на безвозвратной или возвратной основе.
В частности, возвратная финансовая помощь — сумма средств, поступившая налогоплательщику в пользование по договору, не предусматривающему начисление процентов или предоставление других видов компенсаций в виде платы за пользование такими средствами, и обязательна к возврату.
В соответствии с Национальным классификатором Украины КВЭД ДК 009:2010 «Классификация видов экономической деятельности», утвержденным приказом Госпотребстандарта Украины от 11.10.2010 № 457, предоставление финансовой помощи относится к коду 64 «Предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения». Поэтому налогоплательщик, имеющий код 64 «Предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения», не может применять упрощенную систему налогообложения.
Учитывая указанное, предоставление финансовой помощи, возвратной или безвозвратной, физическому лицу не является деятельностью в сфере финансового посредничества, а следовательно, не противоречит требованиям статьи 291 Налогового кодекса.
В то же время деятельность юридического лица — плательщика единого налога третьей группы по предоставлению безвозвратной и возвратной финансовой помощи на постоянной основе может рассматриваться как предоставление финансовых услуг.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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