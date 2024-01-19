Уровень трудоустроенности украинцев вырос втрое — исследование Сегодня 08:38 — Личные финансы

Уровень трудоустроенности украинцев вырос втрое — исследование

Исследовательская компания Gradus Research в рамках проекта «Градус общества во время войны» провела новую девятую волну исследования настроений украинцев, чтобы проследить, какова динамика их изменений с начала полномасштабного вторжения.

Как показало исследование, процент трудоустроенных среди опрошенных украинцев, работающих полный или частичный рабочий день, в настоящее время составляет 62% по сравнению с 24% в марте 2022 года. Нетрудоустроенными остаются 28% респондентов, и 8% имеют работу, но не работают.

В то же время, увеличилось количество опрошенных, получающих заработную плату и уверенных, что будут получать ее в будущем — их доля впервые с начала войны составляет более половины (55%), тогда как в марте 2022 года она составляла 21%.

Справка Finance.ua:

по данным правительства, фактический уровень безработицы в Украине к концу 2023 года почти вдвое превысил аналогичный показатель по состоянию на конец довоенного 2021 года;



по данным Work.ua, в декабре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 000 грн;

рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и «OLX Работа» получили почти 37 500 откликов на военные вакансии, свидетельствуют подсчеты Forbes на основе их данных.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.