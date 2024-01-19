Уровень трудоустроенности украинцев вырос втрое — исследование — Finance.ua
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Уровень трудоустроенности украинцев вырос втрое — исследование

Личные финансы
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Уровень трудоустроенности украинцев вырос втрое — исследование
Уровень трудоустроенности украинцев вырос втрое — исследование
Исследовательская компания Gradus Research в рамках проекта «Градус общества во время войны» провела новую девятую волну исследования настроений украинцев, чтобы проследить, какова динамика их изменений с начала полномасштабного вторжения.
Как показало исследование, процент трудоустроенных среди опрошенных украинцев, работающих полный или частичный рабочий день, в настоящее время составляет 62% по сравнению с 24% в марте 2022 года. Нетрудоустроенными остаются 28% респондентов, и 8% имеют работу, но не работают.
Уровень трудоустроенности украинцев вырос втрое — исследование
В то же время, увеличилось количество опрошенных, получающих заработную плату и уверенных, что будут получать ее в будущем — их доля впервые с начала войны составляет более половины (55%), тогда как в марте 2022 года она составляла 21%.

Справка Finance.ua:

  • по данным правительства, фактический уровень безработицы в Украине к концу 2023 года почти вдвое превысил аналогичный показатель по состоянию на конец довоенного 2021 года;
  • по данным Work.ua, в декабре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 000 грн;
  • рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и «OLX Работа» получили почти 37 500 откликов на военные вакансии, свидетельствуют подсчеты Forbes на основе их данных.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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