Уровень стресса в финансовой системе Украины упал до минимума с начала войны — НБУ — Finance.ua

Уровень стресса в финансовой системе Украины упал до минимума с начала войны — НБУ
Индекс финансового стресса (ИФС) в течение последнего полугодия был очень волатильным и оставался на довольно высоком уровне. В конце 2022 года он упал до минимума с начала войны.
Об этом свидетельствует «Отчет о финансовой стабильности» Национального банка.
Как отметили в НБУ, летом рост индекса обуславливался высокими значениями субиндексов государственных ценных бумаг накануне реструктуризации еврооблигаций и банковского сектора из-за роста процентных ставок.
Последний всплеск значений ИФС произошел в результате атак на энергетическую инфраструктуру в октябре. В этот период высокими оставались значения субиндексов государственных ценных бумаг и банковского сектора.
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На атаки дополнительно среагировал валютный субиндекс, так как усилились колебания наличного обменного курса и выросли валютные интервенции НБУ. Высокие значения одновременно нескольких субиндексов усилили уровень стресса в системе.
Однако с начала ноября чувствительность финансовой системы к новым атакам значительно уменьшилась, почти все субиндексы спадали.
«Это снизило индекс до минимальных значений с начала полномасштабной войны», — говорится в обзоре.
Справка Finance.ua:
- за 10 месяцев 2022 года прибыль украинских банков сократилась более чем в 5 раз. Так, в прошлом году за этот период банки заработали 58 млрд грн, а с января по октябрь 2022 года — всего 11 млрд грн;
- Национальный банк Украины совместно с другими украинскими банками создал единую сеть Power Banking. Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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