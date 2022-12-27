Уровень стресса в финансовой системе Украины упал до минимума с начала войны — НБУ — Finance.ua
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Уровень стресса в финансовой системе Украины упал до минимума с начала войны — НБУ

Фондовый рынок
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Уровень стресса в финансовой системе Украины упал до минимума с начала войны — НБУ
Уровень стресса в финансовой системе Украины упал до минимума с начала войны — НБУ
Индекс финансового стресса (ИФС) в течение последнего полугодия был очень волатильным и оставался на довольно высоком уровне. В конце 2022 года он упал до минимума с начала войны.
Об этом свидетельствует «Отчет о финансовой стабильности» Национального банка.
Как отметили в НБУ, летом рост индекса обуславливался высокими значениями субиндексов государственных ценных бумаг накануне реструктуризации еврооблигаций и банковского сектора из-за роста процентных ставок.
Уровень стресса в финансовой системе Украины упал до минимума с начала войны — НБУ
Последний всплеск значений ИФС произошел в результате атак на энергетическую инфраструктуру в октябре. В этот период высокими оставались значения субиндексов государственных ценных бумаг и банковского сектора.

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На атаки дополнительно среагировал валютный субиндекс, так как усилились колебания наличного обменного курса и выросли валютные интервенции НБУ. Высокие значения одновременно нескольких субиндексов усилили уровень стресса в системе.
Однако с начала ноября чувствительность финансовой системы к новым атакам значительно уменьшилась, почти все субиндексы спадали.
«Это снизило индекс до минимальных значений с начала полномасштабной войны», — говорится в обзоре.

Справка Finance.ua:

  • за 10 месяцев 2022 года прибыль украинских банков сократилась более чем в 5 раз. Так, в прошлом году за этот период банки заработали 58 млрд грн, а с января по октябрь 2022 года — всего 11 млрд грн;
  • Национальный банк Украины совместно с другими украинскими банками создал единую сеть Power Banking. Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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