Упрощенная подача заявления на оплату ЖКУ для ветеранов и их семей: как это сделать — Finance.ua

Упрощенная подача заявления на оплату ЖКУ для ветеранов и их семей: как это сделать
В Украине действует проект, облегчающий получение льгот для ветеранов и их родных. Для этого можно подать упрощенное заявление онлайн без излишней бюрократии.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
Вместо двух отдельных заявлений (о включении в Реестр лиц, имеющих право на льготы и о предоставлении льгот), по экспериментальному проекту, подается одно упрощенное — о взятии на учет и о предоставлении льгот.
В упрощенном заявлении ветеран войны должен указать значительно меньшее количество информации, чем раньше, ведь сбор данных осуществляется, в частности, путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами.
Кроме самого ветерана, подать упрощенное заявление на оплату жилищно-коммунальных услуг могут члены его семьи.
Это можно сделать:
- в сервисном центре Пенсионного фонда;
- онлайн через веб-портал электронных услуг Фонда;
- почтой — в адрес органа ПФУ.
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Зайдите на портал Фонда и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи.
Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе Коммуникации с ПФУ выберите опцию Заявление на жилищную субсидию или льготу.
Шаг 3. Ознакомьтесь с информацией во всплывающем окне и нажмите кнопку Продолжить.
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Шаг 4. В открывшемся поле выберите опцию Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту.
Шаг 5. Заполните онлайн-форму, которая появится на экране: укажите лицо, подающее заявление, укажите общую информацию о льготниках (в т.ч. паспортные и адресные данные), добавьте данные документов о льготах, информацию о банковских реквизитах и т.д.
Шаг 6. Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины, с помощью опции Добавить файл, по желанию и при наличии, добавьте сканированные копии документов, которые могут влиять на льготу.
Согласитесь на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, и нажмите кнопку Сформировать заявление.
Шаг 7. Проверьте данные сформированного заявления и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку Подписать и отправить в ПФУ.
С результатом рассмотрения заявления о назначении льготы можно ознакомиться в разделе Мои обращения — Статус обращения.
Напомним, больше всего вакансий для ветеранов предлагают в сфере ритейла, на производстве, в сфере охраны и безопасности, логистики (водителей и грузчиков), а также на строительстве (разнорабочих и строителей).
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