В Минветеранов анонсировали автоматическое оформление статуса УБД через «Дію» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минветеранов анонсировали автоматическое оформление статуса УБД через «Дію»

Личные финансы
15
В Минветеранов анонсировали автоматическое оформление статуса УБД через «Дію»
В Минветеранов анонсировали автоматическое оформление статуса УБД через «Дію»
В ближайшее время станет доступна возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий (УБД), а также лиц с инвалидностью вследствие войны через «Дію».
Об этом сказала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова в интервью Укринформу.
Читайте также
«Мы также активно развиваем другие цифровые услуги. В ближайшее время появится возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий, а также лиц с инвалидностью в результате войны. Мы работаем над тем, чтобы создавать максимально удобные и доступные инструменты для наших ветеранов», — сказала Калмыкова.
Она отметила, что услуга по оформлению электронного удостоверения ветерана в приложении «Дія» популярна среди ветеранов.
Читайте также
«Последние данные показывают, что более 300 тыс. человек уже оформили свое удостоверение через „Дію“», — подчеркнула министр.
Напомним, что на сайтах по поиску работы появляется все больше предложений для ветеранов войны, однако они все равно нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Больше всего вакансий для ветеранов предлагают в сфере ритейла, на производстве, в сфере охраны и безопасности, логистики (водителей и грузчиков), а также на строительстве (разнорабочих и строителей).
Пусть ваши сбережения работают на вас. Выбирайте депозит, который будет идеальным под вас:

Выберите самый выгодный депозит 🧐

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.