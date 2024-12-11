В Минветеранов анонсировали автоматическое оформление статуса УБД через «Дію» — Finance.ua

В Минветеранов анонсировали автоматическое оформление статуса УБД через «Дію»
В ближайшее время станет доступна возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий (УБД), а также лиц с инвалидностью вследствие войны через «Дію».
Об этом сказала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова в интервью Укринформу.
«Мы также активно развиваем другие цифровые услуги. В ближайшее время появится возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий, а также лиц с инвалидностью в результате войны. Мы работаем над тем, чтобы создавать максимально удобные и доступные инструменты для наших ветеранов», — сказала Калмыкова.
Она отметила, что услуга по оформлению электронного удостоверения ветерана в приложении «Дія» популярна среди ветеранов.
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«Последние данные показывают, что более 300 тыс. человек уже оформили свое удостоверение через „Дію“», — подчеркнула министр.
Напомним, что на сайтах по поиску работы появляется все больше предложений для ветеранов войны, однако они все равно нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Больше всего вакансий для ветеранов предлагают в сфере ритейла, на производстве, в сфере охраны и безопасности, логистики (водителей и грузчиков), а также на строительстве (разнорабочих и строителей).
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