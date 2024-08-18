Уплати сначала себе: как эта привычка поможет вам разбогатеть — Finance.ua

Уплати сначала себе: как эта привычка поможет вам разбогатеть Сегодня 14:19 — Личные финансы

Уплати сначала себе: как эта привычка поможет вам разбогатеть

Есть одна ключевая привычка, которая есть у всех богатых людей: регулярное откладывание части своего дохода. Эту практику называют «уплата сначала себе».

Об этом сообщает «Телеграф».

Как это работает

Уплата себе означает, что какой-то процент вашего дохода (10−20%) вы должны откладывать или зачислять на отдельный счет.

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Это нужно сделать в первую очередь, как только вы получили зарплату. Лучше всего зачислять средства в инвестиционный фонд или другие активы с потенциалом роста.

Преимущества привычки «уплати себе»

Накопление капитала. Через некоторое время эти регулярные откладывания создают значительный капитал, который можно использовать для крупных покупок, открытия бизнеса или выхода на пенсию.

Финансовая дисциплина. Эта привычка помогает выработать дисциплину в расходах, что в долгосрочной перспективе способствует финансовой стабильности.

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Инвестиции. Если вы вкладываете эти средства в разные инструменты, например акции, облигации, недвижимость или другие активы, ваши деньги могут работать на вас, принося пассивный доход и увеличивая ваш капитал.

Финансовая независимость. Благодаря этой привычке вы приближаетесь к финансовой независимости, когда пассивный доход перекрывает ваши расходы.

Справка Finance.ua:

исследование от Weath-X показало, что около 68% тех богачей, чье состояние составляет более 30 млн долл., заработали их собственными силами. Еще одно исследование от Fidelity Investments продемонстрировало, что 88% всех миллионеров достигли всего самостоятельно, то есть богатство не перешло им по наследству;

мы рассмотрели семь «убийц богатства» — привычки и ошибки, которые могут помешать вам достичь финансового процветания. Определив эти проблемы, вы сможете их лучше избежать и стать на путь долгосрочного экономического успеха;



лидеры среди стран с стремительным ростом числа богачей — Индия, Китай и Малайзия.



Телеграф По материалам:

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