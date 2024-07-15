Уровень мирового богатства вырос на 4,2% в 2023 году после падения в 2022 — Finance.ua
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Уровень мирового богатства вырос на 4,2% в 2023 году после падения в 2022

Мир
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Уровень мирового богатства вырос на 4,2% в 2023 году после падения в 2022
Уровень мирового богатства вырос на 4,2% в 2023 году после падения в 2022
Уровень мирового богатства вырос на 4,2% в долларах США в 2023 году после падения на 3% в 2022-м. Главным двигателем экономического восстановления стала Европа, Средний Восток и Африка. Об этом говорится в ежегодном исследовании Global Wealth Report от банка UBS.

Что повлияло на рост уровня мирового богатства в 2023 году

В 2023-м глобальное благосостояние домохозяйств выросло на 4,2% в долларах США, возобновившись после падения на 3% в 2022-м, когда и акции, и облигации упали на всех основных рынках мира.
В 2022-м падение глобального благосостояния было связано в основном с повышением курса доллара США по отношению к другим валютам, тогда как в 2023-м показатель богатства значительно не зависел от того, был ли он выражен в долларах или в местных валютах.

В 2023-м мировое благосостояние домохозяйств выросло на:

  • 4,8% - в Европе, на Среднем Востоке и в Африке;
  • 4,4% - в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
  • 3,5% - в Соединенных Штатах Америки.
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В Global Wealth Report отметили следующие экономические события 2023-го:

  • в материковом Китае и Индии среднегодовой рост богатства сократился более чем вдвое с 2010 года;
  • годовой прирост благосостояния упал более чем на две трети в Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Австралии;
  • в первые 10 лет этого столетия рынок ни одной страны из этой выборки не испытал негативного роста среднего годового богатства. В то же время с начала второго десятилетия и до 2023-го Греция, Япония, Италия и Испания имели негативные показатели роста богатства.
В 2023 году инфляция в мире также замедлилась после пика, достигнутого в 2022 году. Поэтому рост реального глобального богатства с поправкой на инфляцию достиг почти 8,4%.
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