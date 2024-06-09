Во время войны в Украине наблюдается еще большее расслоение между бедными и богатыми — экономист Сегодня 19:03 — Личные финансы

За время войны сотни тысяч граждан Украины потеряли работу или сменили ее. При этом условия труда и уровень заработной платы существенно изменились. В то же время, цены на жилье и продукты питания продолжают расти. В результате средний класс почти полностью исчезает среди населения.

Об этом заявил экономист Андрей Новак в комментарии «Новости. Live».

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Минимальная зарплата в Украине

«На сегодняшний день у нас есть понятие минимальная зарплата. И минимальную зарплату 8 000 грн действительно многие работники получают и живут. Это довольно массовое явление, особенно в провинции. Когда человек живет в частном доме и имеет небольшой огород, сад, то питание очень часто обеспечивают своими продуктами на собственных участках», — сказал экономист.

Он добавил, что в суммах, которые люди тратят, есть большая разница между беднейшим населением и самым богатым. Во время войны в Украине произошло еще большее расслоение между бедными и богатыми.

«Процент бедных стал, безусловно, больше, потому что у нас большое количество внешних переселенцев, беженцев. Это те, кого можно было относить к среднему классу, которые выехали за границу, жили там, нашли работу и остались. Сейчас в Украине остались самые бедные», — добавил экономист.

2 тысячи гривен. Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, учитываемый для расчета пенсии. За год зарплата выросла на

На фоне усиленной мобилизации, необходимой для противостояния в войне против россии, подрывается производительность предприятий в тылу. Все больше компаний испытывает с дефицит рабочей силы на рынке труда.

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