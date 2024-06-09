Во время войны в Украине наблюдается еще большее расслоение между бедными и богатыми — экономист — Finance.ua
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Во время войны в Украине наблюдается еще большее расслоение между бедными и богатыми — экономист

Личные финансы
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За время войны сотни тысяч граждан Украины потеряли работу или сменили ее. При этом условия труда и уровень заработной платы существенно изменились. В то же время, цены на жилье и продукты питания продолжают расти. В результате средний класс почти полностью исчезает среди населения.
Об этом заявил экономист Андрей Новак в комментарии «Новости. Live».
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Минимальная зарплата в Украине

«На сегодняшний день у нас есть понятие минимальная зарплата. И минимальную зарплату 8 000 грн действительно многие работники получают и живут. Это довольно массовое явление, особенно в провинции. Когда человек живет в частном доме и имеет небольшой огород, сад, то питание очень часто обеспечивают своими продуктами на собственных участках», — сказал экономист.
Он добавил, что в суммах, которые люди тратят, есть большая разница между беднейшим населением и самым богатым. Во время войны в Украине произошло еще большее расслоение между бедными и богатыми.
«Процент бедных стал, безусловно, больше, потому что у нас большое количество внешних переселенцев, беженцев. Это те, кого можно было относить к среднему классу, которые выехали за границу, жили там, нашли работу и остались. Сейчас в Украине остались самые бедные», — добавил экономист.
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Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, учитываемый для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 2 тысячи гривен.
На фоне усиленной мобилизации, необходимой для противостояния в войне против россии, подрывается производительность предприятий в тылу. Все больше компаний испытывает с дефицит рабочей силы на рынке труда.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Novyny.live
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