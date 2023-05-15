Уплата налога на недвижимость в 2023 году: кого касается и как рассчитать — Finance.ua
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Уплата налога на недвижимость в 2023 году: кого касается и как рассчитать

Личные финансы
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Уплата налога на недвижимость в 2023 году: кого касается и как рассчитать
Уплата налога на недвижимость в 2023 году: кого касается и как рассчитать
Налог за недвижимость платят только те украинцы, которые имеют в собственности квартиру, площадь которой превышает 60 квадратных метров, или дом с площадью более 120 квадратных метров.
Напомним! Сумма налога увеличивается сразу на 25 тысяч гривен за каждый последующий объект жилой недвижимости, если его общая площадь превышает 300 квадратных метров для квартиры и 500 квадратных метров для дома.
Также, налог за 2021 и 2022 год не начисляется физлицам, чья недвижимость:
  • расположена на территории, где ведется или велись активные боевые действия;
  • расположена на территории, которая находится в оккупации или временно оккупирована рф;
  • стала непригодной для проживания в связи с войной.
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Как правильно заплатить этот налог

Налог за недвижимость платится в 2023 году за 2022 год, то есть за прошлый год. Его нужно успеть заплатить до 1 июля.
Вам должны доставить квитанцию, после чего у вас есть 60 дней на то, чтобы перевести средства государству. Если счет не пришел, нужно самостоятельно обратиться в налоговую.
Рассчитать сумму собственного налога можно в официальном калькуляторе без регистрации. Далее следует ввести все нужные данные, включая ставку налога. Система позволяет добавить сразу несколько объектов недвижимости и сохранить их.
Ставка налога в каждом регионе разная. Проверить ставку в своей области можно по ссылке на официальном сайте налоговой.

Справка Finance.ua:

  • освобождение от платы за землю для физических (за весь 2022-й) и юридических лиц (с 01.03.2022 — 01.01.2023) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях. С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация;
  • кстати, украинцы снова смогут подавать заявки на внесение данных о собственном имуществе в Государственный реестр прав на недвижимое имущество всего в несколько кликов на портале «Дія».
По материалам:
Build Portal
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