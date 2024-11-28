Unilever покинула россию из-за потери контроля над бизнесом — гендиректор Сегодня 02:13 — Фондовый рынок

Unilever покинула россию из-за потери контроля над бизнесом — гендиректор

Компания Unilever Plc решила покинуть россию из-за потери контроля над своей деятельностью в стране, заявил генеральный директор Хайн Шумахер.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Это стало следствием растущих трудностей, связанных с российской реакцией на санкции Запада, введенные из-за войны в Украине.

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По словам Шумахера, компания больше не могла эффективно перемещать средства из россии и в россию, оценивать результаты своей работы или влиять на управление брендами.

«Я не видел перспективы в ближайшем будущем, чтобы мы вернули этот контроль, и именно это заставило нас принять решение о выходе из страны», — сказал он в интервью Bloomberg Television.

В октябре Unilever завершила продажу своего российского подразделения местной компании Arnest Group, не раскрыв сумму сделки.

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Стоимость активов подразделения составляла около 600 миллионов евро (629 миллионов долларов). Она включала четыре завода и около 3 000 сотрудников.

российские власти усложнили выход западных компаний, введя новые налоги и уменьшив оценку стоимости сделок после введения санкций.

Также вывод доходов из страны требует разрешения российского правительства, получить которое сложно.

«За последние полтора года это, пожалуй, было самым трудным решением», — отметил Шумахер, описывая процесс выхода из россии как «изнурительный процесс».

Економічна Правда По материалам:

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