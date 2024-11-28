Unilever покинула россию из-за потери контроля над бизнесом — гендиректор — Finance.ua
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Unilever покинула россию из-за потери контроля над бизнесом — гендиректор

Фондовый рынок
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Unilever покинула россию из-за потери контроля над бизнесом — гендиректор
Unilever покинула россию из-за потери контроля над бизнесом — гендиректор
Компания Unilever Plc решила покинуть россию из-за потери контроля над своей деятельностью в стране, заявил генеральный директор Хайн Шумахер.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Это стало следствием растущих трудностей, связанных с российской реакцией на санкции Запада, введенные из-за войны в Украине.
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По словам Шумахера, компания больше не могла эффективно перемещать средства из россии и в россию, оценивать результаты своей работы или влиять на управление брендами.
«Я не видел перспективы в ближайшем будущем, чтобы мы вернули этот контроль, и именно это заставило нас принять решение о выходе из страны», — сказал он в интервью Bloomberg Television.
В октябре Unilever завершила продажу своего российского подразделения местной компании Arnest Group, не раскрыв сумму сделки.
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Стоимость активов подразделения составляла около 600 миллионов евро (629 миллионов долларов). Она включала четыре завода и около 3 000 сотрудников.
российские власти усложнили выход западных компаний, введя новые налоги и уменьшив оценку стоимости сделок после введения санкций.
Также вывод доходов из страны требует разрешения российского правительства, получить которое сложно.
«За последние полтора года это, пожалуй, было самым трудным решением», — отметил Шумахер, описывая процесс выхода из россии как «изнурительный процесс».
По материалам:
Економічна Правда
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