Уничтожение «Мрії»: экс-директора «Антонов» уведомили о подозрении — Finance.ua

Уничтожение «Мрії»: экс-директора «Антонов» уведомили о подозрении Сегодня 18:05 — Криминал

Уничтожение «Мрії»: экс-директора «Антонов» уведомили о подозрении

Бывшего директора госпредприятия «Антонов» уведомили о подозрении в служебной халатности, приведшей к уничтожению россиянами самолета АН-225 «Мрія».

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Из-за служебной халатности чиновника российские оккупанты уничтожили крупнейший в мире самолет АН-225. Сумма причиненного государству ущерба составляет более 8,4 млрд грн», — сказано в сообщении.

Читайте также Самолет «Мрия» возродится в новой версии игры Microsoft Flight Simulator

Установлено, что чиновник, несмотря на предостережения государственных органов и точно зная о прекращении страхового покрытия на это воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета в безопасное место. В результате во время воздушной атаки российских войск на аэропорт в поселке Гостомель «Мрія» сгорела.

Также в ходе досудебного расследования установлено, что самолет АН-225 «Мрія» накануне военного вторжения россии в Украину был технически исправен, на аэродроме сохранялось достаточное количество авиатоплива для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету. Все это указывает на то, что были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в г. Лейпциг (Германия).

Впрочем, бывший генеральный директор ГП «Антонов» не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных.

Следователи уведомили фигуранта о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе находившихся на территории аэропорта Ан-124 «Руслан».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.