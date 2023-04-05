Уничтожение «Мрії»: экс-директора «Антонов» уведомили о подозрении — Finance.ua
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Уничтожение «Мрії»: экс-директора «Антонов» уведомили о подозрении

Криминал
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Уничтожение «Мрії»: экс-директора «Антонов» уведомили о подозрении
Уничтожение «Мрії»: экс-директора «Антонов» уведомили о подозрении
Бывшего директора госпредприятия «Антонов» уведомили о подозрении в служебной халатности, приведшей к уничтожению россиянами самолета АН-225 «Мрія».
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
«Из-за служебной халатности чиновника российские оккупанты уничтожили крупнейший в мире самолет АН-225. Сумма причиненного государству ущерба составляет более 8,4 млрд грн», — сказано в сообщении.
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Установлено, что чиновник, несмотря на предостережения государственных органов и точно зная о прекращении страхового покрытия на это воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета в безопасное место. В результате во время воздушной атаки российских войск на аэропорт в поселке Гостомель «Мрія» сгорела.
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Также в ходе досудебного расследования установлено, что самолет АН-225 «Мрія» накануне военного вторжения россии в Украину был технически исправен, на аэродроме сохранялось достаточное количество авиатоплива для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету. Все это указывает на то, что были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в г. Лейпциг (Германия).
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Впрочем, бывший генеральный директор ГП «Антонов» не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных.
Следователи уведомили фигуранта о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе находившихся на территории аэропорта Ан-124 «Руслан».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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