Самолет «Мрия» возродится в новой версии игры Microsoft Flight Simulator — Finance.ua
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Самолет «Мрия» возродится в новой версии игры Microsoft Flight Simulator

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Госпредприятие «Антонов» заключило лицензионный договор с Microsoft о праве использования марки Ан-225 «Мрия» в новой версии игры Microsoft Flight Simulator.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Как говорится в сообщении, благодаря этому каждый пользователь игры сможет почувствовать себя пилотом уникального самолета «Мрия», который в игре будет представлен в виде, максимально приближенном к оригиналу.
«Мы хотели запустить эту версию именно на годовщину разрушения самолета, к 27 февраля. Наше желание — сделать все возможное для восстановления Ан-225. Мы планируем перечислять средства ГП „АНТОНОВ“, которое будет отстраивать этот мощный самолет», — отметил глава программы Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман.
Новую игру уже протестировал командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов и отметил высокий профессионализм команды, которая работала над разработкой этого продукта, и записал приветственную речь пользователям Microsoft Flight Simulator.
В настоящее время ГП «АНТОНОВ» выполняет комплекс расчетно-исследовательских работ с целью разработки программы восстановления Ан-225, которая будет производиться после окончания войны.
По материалам:
Економічна Правда
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