Самолет «Мрия» возродится в новой версии игры Microsoft Flight Simulator — Finance.ua

Самолет «Мрия» возродится в новой версии игры Microsoft Flight Simulator 03.02.2023, 23:03 — Фондовый рынок

Госпредприятие «Антонов» заключило лицензионный договор с Microsoft о праве использования марки Ан-225 «Мрия» в новой версии игры Microsoft Flight Simulator.

Как говорится в сообщении, благодаря этому каждый пользователь игры сможет почувствовать себя пилотом уникального самолета «Мрия», который в игре будет представлен в виде, максимально приближенном к оригиналу.

«Мы хотели запустить эту версию именно на годовщину разрушения самолета, к 27 февраля. Наше желание — сделать все возможное для восстановления Ан-225. Мы планируем перечислять средства ГП „АНТОНОВ“, которое будет отстраивать этот мощный самолет», — отметил глава программы Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман.

Новую игру уже протестировал командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов и отметил высокий профессионализм команды, которая работала над разработкой этого продукта, и записал приветственную речь пользователям Microsoft Flight Simulator.

В настоящее время ГП «АНТОНОВ» выполняет комплекс расчетно-исследовательских работ с целью разработки программы восстановления Ан-225, которая будет производиться после окончания войны.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.