Умеров заявил о разработке трех цифровых платформ в 2025 году — Finance.ua
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Умеров заявил о разработке трех цифровых платформ в 2025 году

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Умеров заявил о разработке трех цифровых платформ в 2025 году
Умеров заявил о разработке трех цифровых платформ в 2025 году
Министерство обороны планирует масштабировать технологии по уменьшению бюрократии в ВСУ. В будущем году хотят расширить функционал трех цифровых платформ.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Новости.Live.
Умеров заявил, что следующий год — год масштабирования военных технологий. В частности, Минобороны будет работать над тремя цифровыми платформами для преодоления бюрократии в ВСУ.
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«Хочу сказать, что мы, как одна общая команда, работаем над тем, чтобы ориентироваться на людей и внедрять цифровые технологические решения, которые будут уменьшать бюрократию», — отметил министр обороны.
Он сообщил, что министерство будет расширять функционал приложений «Армия+» и «Резерв+». Планируется создание смартконтрактов для желающих присоединиться к ВСУ.
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Также вместе с министерством по делам ветеранов будут работать над созданием платформы «Ветеран+».
Напомним, правительство Украины упростило перевод между воинскими частями в армии. С 15 ноября перевестись можно будет в мобильном приложении для военнослужащих «Армия+», подав рапорт.
По материалам:
Novyny.live
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