Как правильно говорить о бывшем работодателе на собеседовании Сегодня 15:10

Частый вопрос, интересующий работодателя на собеседовании «Почему вы оставили прежнее место работы?». Исходя из того, как отвечает кандидат, работодатель принимает решение, хочет ли он включить его в свою команду. Как не промахнуться и получить желаемую должность, рассказала директор и совладелица Global HR Solutions Анастасия Шевченко на конференции VLASNA.

Она поделилась формулой Exit Statement, назвав ее «самой действенной формулой из крупнейшей в мире американской компании, обладающей сильнейшей методологией по карьерному развитию».

Формула фактически выглядит так:

Отвечая на вопрос «Почему вы ищете работу» начните с рассказа о случившемся. То есть опишите ситуацию. Далее расскажите, как это повлияло на вас как на человека и чего вы ищете сейчас.

«Если мы говорим о работе, то здесь вы можете сказать, например, что компания провела реструктуризацию. Или у компании произошла трансформация, в результате чего моя позиция была сокращена, и сейчас я ищу возможность применить свой опыт для того, чтобы масштабировать именно ваш бизнес. Или у вашей международной компании, как идея», — привела пример экспертка.

Она отмечает, что эта формула работает повсюду, даже если вы просто ищете партнеров.

«Используя эту самую формулу, я бы сказала вам о себе, что считаю, что настоящий успех это не столько обо мне, сколько о том, скольким людям я смогла помочь достичь еще большего или еще лучшего. Или оказаться там, где они всегда мечтали. И именно поэтому я здесь. Вот то, чего я ищу».

Самое важное, по словам эксперта, не брать с собой на любую встречу один-единственный главный красный флажок. Это — рассказ о бывшем работодателе в негативном ключе.

«Если вы говорите о своем будущем, никогда не говорите негативные слова о бывших работодателях, бывших коллегах, бывших партнерах. Потому что в мире, где вы хотели бы добиться успеха, в мире, который ждет вас завтра, мы говорим об опыте. Это все опыт. Мы его извлекли, сделали выводы, сделали выводы, вынесли». контексте о прошлом", — резюмировала директор и совладелица Global HR Solutions.

На конференции VLASNA Анастасия Шевченко выступила с темой «Elevator Pitch для карьеры: как за 60 секунд влюбить в себя работодателя, клиента или партнера». Просмотреть запись ее доклада и узнать, о чем говорили другие спикеры, можно бесплатно по ссылке

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