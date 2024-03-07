«Уктрансбезопасность» выписала за год рекордную сумму штрафов — Finance.ua

«Уктрансбезопасность» выписала за год рекордную сумму штрафов Сегодня 09:30 — Казна и Политика

«Уктрансбезопасность» выписала за год рекордную сумму штрафов

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») зарегистрировала рекордные поступления в государственный бюджет в размере 637 миллионов гривен от штрафов и взысканий в 2023 году.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Указанная сумма втрое превышает показатели предыдущего года и составляет самый высокий результат за всю историю существования службы.

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Сообщается, что значительная часть суммы составили взыскания и штрафы за нарушения, в частности, 378 миллионов гривен было собрано в ходе рейдовых проверок. В целом в прошлом году были наложены штрафы на сумму более 800 миллионов гривен.

Значительный вклад в общую сумму поступлений внесло введение автофиксации нарушений габаритно-весовых параметров с помощью системы Weight-in-Motion, что позволило собрать 228 миллионов гривен штрафов.

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Глава «Укртрансбезопасности» Евгений Зборовский отметил, что достигнутые результаты не только впечатляют, но и вдвое превышают затраты на содержание службы, включая заработную плату ее работников.

«Это рекордные показатели за всю историю Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Мы видим сравнение с 2022 годом…», — сказал глава службы.

Отметим, что в 2022 году «Укртрансбезопасность» обеспечила поступление в бюджет 205,1 млн грн.

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Он также обратил внимание на рост количества выявленных нарушений в секторах грузового и пассажирского транспорта, что указывает на экономическое обновление страны и рост объемов перевозок.

В «Укртрансбезопасности» также сообщили, что повышению эффективности ее работы в 2023 году способствовало полученное в прошлом году право на установку блокаторов колес и сопровождение транспорта в пункты весового контроля. Нарушения габаритно-весовых параметров фиксируются с помощью WIM-комплексов — в 20 областях установлено 50 таких комплексов, в основном на дорогах, которые строились в 2020—2021 годах.

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