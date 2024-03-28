«Укрзализныця» выделит более 2,7 млрд грн на развитие пассажирского сектора в 2024 году — Finance.ua

«Укрзализныця» выделит более 2,7 млрд грн на развитие пассажирского сектора в 2024 году
АО «Укрзализныця» утвердило выделение более 2,7 миллиарда гривен в 2024 году на развитие пассажирского хозяйства и улучшение клиентского сервиса.
Об этом рассказал член правления, директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский, сообщила пресс-служба УЗ.
По его словам, из этой суммы планируется потратить 695 миллионов гривен на материалы, 1,05 миллиарда гривен — на запчасти, 417 миллионов — на оборудование, 542 миллиона — на топливо и 34 миллиона — на масла и смазки.
«На 2024 год это уже утвержденная сумма, но мы работаем над утверждением значительной дополнительной программы капитальных инвестиций, поэтому общая сумма закупок будет расти», — подчеркнул Перцовский.
Он отметил, что инвестиции будут направляться на конкретные долгосрочные программы, среди которых — модернизация пассажирских вагонов, переход на новые стандарты экипировки, улучшение условий труда.
Согласно сообщению, новыми проектами 2024 года станут инициативы по обновлению подвижного состава, капитальный ремонт критического оборудования, обновление стиральных комплексов
и т. д.
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