«Укрзализныця» увеличила перевозку пассажиров в дальнем сообщении — Finance.ua

«Укрзализныця» увеличила перевозку пассажиров в дальнем сообщении Сегодня 22:13 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» увеличила перевозку пассажиров в дальнем сообщении

За январь-апрель этого года «Укрзализныця» в далеком сообщении перевезла 8,43 млн пассажиров. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 6,78 млн.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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В сообщении указано, что 93% поездов Укрзализныци во внутреннем сообщении прибывали вовремя, а лидерами по уровню удовлетворенности пассажиров (90% NPS) остаются женские вагоны по всем направлениям курсирования.

Больше всего пассажиров уже традиционно было перевезено между:

Киевом и Львовом — 412 тысяч;

Киевом и Днепром — 255 тысяч;

Киевом и Харьковом — 237 тысяч.

Отмечается, что самая большая динамика — в сообщении польского Хелма со столицей, где перевезли на 74 тысячи пассажиров больше (+87%), чем в прошлом году.

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В частности, 703 тысяч пассажиров воспользовались международными поездами по сравнению с 546 тысячами за аналогичный период 2023 года.

Напомним, в «Укрзализныце» действует программа лояльности «Железные друзья». За путешествия по железной дороге пользователи программы получают так называемые «обнимашки» — бонусы, которые можно обменивать в приложении компании на скидки и подарки от партнеров.

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