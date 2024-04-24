Укрзализныця на торгах выбрала поставщика услуги питания в скоростных поездах — Finance.ua

Укрзализныця на торгах выбрала поставщика услуги питания в скоростных поездах Сегодня 09:13 — Фондовый рынок

Укрзализныця выбрала компанию, которая будет организовывать питание пассажиров в поездах Интерсити+. Намерение о заключении соглашения направлено компании-победителю. Соглашение будет действовать следующие 5 лет.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Чтобы выбрать лучшее предложение от квалифицированных игроков рынка, к участию в тендере «Укрзалізниця» пригласила более 40 украинских и международных компаний. Предварительно со всеми потенциальными участниками торгов были проведены консультации и сформированы консолидированные технические требования. В аукционе приняли участие 7 компаний, среди которых были крупнейшие АЗК, ресторанный холдинг, сети кофеен, кейтеринговые компании и другие.

Победителем торгов в системе SmartTender стала компания ООО «Понтем.уа». Для максимального привлечения участников к тендеру начальная цена была установлена ​​1 898 379 грн (без НДС). Благодаря конкуренции во время торгов компания-победитель предложила вдвое больше стартовой цены — 3 625 500 грн (без НДС).

Укрзализныця будет сохранять право согласовывать ассортимент и цены на продукцию, чтобы они оставались доступными для пассажиров, а также контролировать качество предоставления услуг через обратную связь от пассажиров.

Победитель торгов перед подписанием соглашения дополнительно пройдет все проверки безопасности.

«Понтем.уа» — это международная компания, которая уже 8 лет работает на украинском рынке, имеет опыт организации детского питания, авиакейтеринга и т. д.

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