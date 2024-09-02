Укрзализныця создаст уникальный инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров — Finance.ua
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Укрзализныця создаст уникальный инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров

Фондовый рынок
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Как сообщила Укрзализныця, компания создаст уникальный инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров, пользующихся креслом колесным.
Его проект 30 августа презентовали ветеранам, медицинским хабам, общественным организациям.
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Что там будет

Проект предполагает, что в вагоне будет 4 отдельных купе, в каждом из которых смогут удобно путешествовать два человека на колесных креслах и их сопровождающие.
Проектирование и изготовление этого вагона будет проходить в сотрудничестве с общественными организациями и людьми, которые будут непосредственно пользоваться этой услугой.
«Укрзализныця системно пополняет парк пассажирскими вагонами, которые имеют купе для перевозки людей на креслах колесных и другие удобства для комфортного путешествия. Сейчас у нас уже 50 таких вагонов. А сегодня презентуем новый проект — уникальный вагон, который позволит перевозить группы людей на креслах колесных на реабилитацию, отдых, соревнования или просто путешествовать. Полностью его оборудуем на собственных мощностях компании. Первый такой вагон планируем выпустить в следующем году», —
отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

В купе этого вагона установят два спальных дивана, которые могут изменять угол наклона и фиксировать тело.
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Также здесь будет пульт регулировки освещения, кнопка для вызова проводника и устройство громкоговорящей связи. Предусмотрены и специальные спальные места для сопроводителей, не отличающиеся от обычного места в купе.
Вагон будет иметь пандус и туалет, адаптированный для человека на кресле колесном. Тамбур, входная группа и другое пространство будут иметь параметры для удобного передвижения на кресле колесном.
Конечно, будет и система кондиционирования воздуха, комбинированная система отопления и прочие уже привычные для модернизированных вагонов элементы.
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Справка Finance.ua:

  • «Укрзализныця» с 6 сентября назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой. Об этом сообщает пресс-служба компании. Поезд № 763/764 будет отправляться из Киева по средам, пятницам и воскресеньям в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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