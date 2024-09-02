Укрзализныця создаст уникальный инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров — Finance.ua

Укрзализныця создаст уникальный инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

для групповых перевозок пассажиров, пользующихся креслом колесным. Как сообщила Укрзализныця, компания создаст уникальный инклюзивный вагон

Его проект 30 августа презентовали ветеранам, медицинским хабам, общественным организациям.

Что там будет

Проект предполагает, что в вагоне будет 4 отдельных купе, в каждом из которых смогут удобно путешествовать два человека на колесных креслах и их сопровождающие.

Проектирование и изготовление этого вагона будет проходить в сотрудничестве с общественными организациями и людьми, которые будут непосредственно пользоваться этой услугой.

«Укрзализныця системно пополняет парк пассажирскими вагонами, которые имеют купе для перевозки людей на креслах колесных и другие удобства для комфортного путешествия. Сейчас у нас уже 50 таких вагонов. А сегодня презентуем новый проект — уникальный вагон, который позволит перевозить группы людей на креслах колесных на реабилитацию, отдых, соревнования или просто путешествовать. Полностью его оборудуем на собственных мощностях компании. Первый такой вагон планируем выпустить в следующем году», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

В купе этого вагона установят два спальных дивана, которые могут изменять угол наклона и фиксировать тело.

Также здесь будет пульт регулировки освещения, кнопка для вызова проводника и устройство громкоговорящей связи. Предусмотрены и специальные спальные места для сопроводителей, не отличающиеся от обычного места в купе.

Вагон будет иметь пандус и туалет, адаптированный для человека на кресле колесном. Тамбур, входная группа и другое пространство будут иметь параметры для удобного передвижения на кресле колесном.

Конечно, будет и система кондиционирования воздуха, комбинированная система отопления и прочие уже привычные для модернизированных вагонов элементы.

Читайте также «Укрзализныця» сэкономила более полумиллиарда на энергоресурсах

Справка Finance.ua:

«Укрзализныця» с 6 сентября назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой. Об этом сообщает пресс-служба компании. Поезд № 763/764 будет отправляться из Киева по средам, пятницам и воскресеньям в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.