«Укрзализныця» сэкономила более полумиллиарда на энергоресурсах — Finance.ua

«Укрзализныця» сэкономила более полумиллиарда на энергоресурсах Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

За 6 месяцев 2024 года «Укрзализныця» на 10% уменьшила по сравнению с 2022—2023 годами расход электроэнергии и дизтоплива при выполнении перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

За 6 месяцев 2024 года «Укрзализныця» сэкономила 520 млн на расходах электроэнергии и дизтоплива при выполнении перевозок.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого и позапрошлого года экономия достигла 10%.

Сообщается, что заметно снизить затраты удалось благодаря внедрению мер энергоэффективности.

Компания снизила нормы расходов дизтоплива и увеличила долю перевозок под электротягой, которая в 2−3 раза дешевле теплотяги.

К тому же это снижает злоупотребление с дизельным топливом. Кроме того, компания закупает дизель у производителей через Prozorro. Маркет, что гарантирует наилучшую цену. Среди условий поставки — окрашивание горючего, чтобы его можно было легко обнаружить в случае хищений.

В настоящее время достигнут уровень, когда 92% всех грузовых перевозок выполняются с использованием электроэнергии.

Благодаря целенаправленному сокращению работы в теплотяги за 6 месяцев 2024 года потребление дизельного горючего на тягу поездов уменьшено на 10 тыс. тонн.

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