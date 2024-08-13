«Укрзализныця» сэкономила более полумиллиарда на энергоресурсах — Finance.ua

«Укрзализныця» сэкономила более полумиллиарда на энергоресурсах
За 6 месяцев 2024 года «Укрзализныця» на 10% уменьшила по сравнению с 2022—2023 годами расход электроэнергии и дизтоплива при выполнении перевозок.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
За 6 месяцев 2024 года «Укрзализныця» сэкономила 520 млн на расходах электроэнергии и дизтоплива при выполнении перевозок.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого и позапрошлого года экономия достигла 10%.
Сообщается, что заметно снизить затраты удалось благодаря внедрению мер энергоэффективности.
Компания снизила нормы расходов дизтоплива и увеличила долю перевозок под электротягой, которая в 2−3 раза дешевле теплотяги.
К тому же это снижает злоупотребление с дизельным топливом. Кроме того, компания закупает дизель у производителей через Prozorro. Маркет, что гарантирует наилучшую цену. Среди условий поставки — окрашивание горючего, чтобы его можно было легко обнаружить в случае хищений.
В настоящее время достигнут уровень, когда 92% всех грузовых перевозок выполняются с использованием электроэнергии.
Благодаря целенаправленному сокращению работы в теплотяги за 6 месяцев 2024 года потребление дизельного горючего на тягу поездов уменьшено на 10 тыс. тонн.
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