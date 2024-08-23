Укрзализныця с 1 сентября прекращает продажу билетов на старом сайте — Finance.ua
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Укрзализныця с 1 сентября прекращает продажу билетов на старом сайте

Личные финансы
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Укрзализныця с 1 сентября прекращает продажу билетов на старом сайте
Укрзализныця с 1 сентября прекращает продажу билетов на старом сайте
Сервис продажи ж/д билетов booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекращает работу.
Об этом в интервью Forbеs.ua рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.
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«Разработанный в 2017 году по заказу УЗ сервис для покупки и резервирования онлайн ж/д билетов по адресу booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекратит продажу билетов», — говорится в сообщении.
По словам Перцовского, клиенты смогут и далее покупать билеты онлайн через мобильное приложение Укрзализныци и новый сайт https://booking-new.uz.gov.ua/, а также в посторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.
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По старому домену будет открываться новая версия сайта.
Укрзализныця сейчас продает онлайн 85% билетов.
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Напомним, Укрзализныця за первое полугодие на 23% увеличила количество пассажиров дальнего следования к показателям в прошлом году. За это время путешествовали 13,3 млн пассажиров, что на 2,4 млн больше прошлогодних результатов.

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По материалам:
Укрінформ
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