Укрзализныця с 1 сентября прекращает продажу билетов на старом сайте — Finance.ua

Укрзализныця с 1 сентября прекращает продажу билетов на старом сайте
Сервис продажи ж/д билетов booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекращает работу.
Об этом в интервью Forbеs.ua рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.
Читайте также
«Разработанный в 2017 году по заказу УЗ сервис для покупки и резервирования онлайн ж/д билетов по адресу booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекратит продажу билетов», — говорится в сообщении.
По словам Перцовского, клиенты смогут и далее покупать билеты онлайн через мобильное приложение Укрзализныци и новый сайт https://booking-new.uz.gov.ua/, а также в посторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.
По старому домену будет открываться новая версия сайта.
Укрзализныця сейчас продает онлайн 85% билетов.
Читайте также
Напомним, Укрзализныця за первое полугодие на 23% увеличила количество пассажиров дальнего следования к показателям в прошлом году. За это время путешествовали 13,3 млн пассажиров, что на 2,4 млн больше прошлогодних результатов.
Получить кредит на карту 👛
Поделиться новостью