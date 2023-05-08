«Укрзализныця» планирует запустить в ЕС новый тип поездов — Finance.ua

«Укрзализныця» планирует запустить в ЕС новый тип поездов Сегодня 19:46 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» планирует запустить в ЕС новый тип поездов

В июне этого года «Укрзализныця» планирует запустить тестовый контрейлерный поезд в страны Евросоюза.

Об этом заявил директор по коммерческой работе и логистике АО «Укрзализныця» Тимофей Мураховский, пишет Rail Insider.

Он сообщил, что компания успешно опробовала платформу для контрейлерных перевозок во внутригосударственном сообщении. На очереди — отправления через границу.

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«Мы совершили тестовый прогон платформы, на которой стоял не тягач и полуприцеп, а именно полуприцеп. Это испытание очень успешно прошло. У нас есть возможность сформировать парк из примерно 100 платформ», — рассказал Мураховский.

По его словам, это будет инновационная для Украины разработка перевозок. В этом месяце «Укрзализныця» планирует совершить первую тестовую перевозку за границу.

«Очень надеемся, что в следующем месяце мы запустим первый тестовый поезд с контрейлерами», — отметил Мураховский.

Кроме того, он отметил, что проводятся результативные переговоры с партнерами в Польше по осуществлению контрейлерных перевозок.

По словам представителя «Укрзализныци», введение регулярных контрейлерных перевозок позволит сократить логистические расходы и решить дефицит водителей.

«Это позволяет, во-первых, решить проблему очередей на границах, а во-вторых, оптимизировать штат, потому что мы все знаем проблему с наймом водителей. А это решает проблему кардинально», — подчеркнул Мураховский.

Заметим, контрейлеры — это автомобильные прицепы, приспособленные для буксировки седельными тягачами.

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