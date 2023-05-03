«Укрзализныця» запускает новый поезд из Одессы в Винницу — Finance.ua

«Укрзализныця» запускает новый поезд из Одессы в Винницу
Из Одессы в Винницу запускают новый региональный железнодорожный маршрут. Первый поезд отправится уже 15 мая.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
Поезд № 802 будет отправляться из Одессы в 11:43 и прибывать в Винницу в 18:36. Обратный рейс № 801 из Винницы будет отправляться в 6:40 и прибывать в Одессу в 13:30.
Поезд будет проходить через станции Выгода, Раздельная, Затишье, Подольск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Браилов и Гнивань.
«На маршруте будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях „Укрзалізниці“ уже в этом году», — говорится в сообщении.
Билеты вскоре появятся в продаже, их можно будет приобрести в приложении «Укрзализныци», в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
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