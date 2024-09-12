Укрзализныця отремонтировала пути на 62% от запланированных объемов — Finance.ua

Укрзализныця отремонтировала пути на 62% от запланированных объемов Сегодня 18:44 — Фондовый рынок

Укрзализныця отремонтировала пути на 62% от запланированных объемов

Акционерное общество «Укрзализныця» за 8 месяцев отремонтировало 737,6 км путей, что составляет 62% от запланированного объема на год.

Об этом говорится в сообщении компании.

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«На участках с интенсивным движением поездов капитальным ремонтом обновили почти 239 км путей и около 499 км — другими ремонтами. Вид и объемы работ на тех или иных участках железнодорожники выбирают в зависимости от степени износа путей, необходимости выполнить полную или частичную замену их элементов. Также за 8 месяцев этого года обновлено 634 стрелочных перевода, из которых 142 — капитальным ремонтом, и 492 — другими видами ремонтов», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, к концу года компания планирует отремонтировать 1200 км путей.

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Европейский Союз выделит «Укрзализныце» 43 млн евро на строительство европутей.

В апреле Укрзализныця начала строительство европутей от Ужгорода до границы с Евросоюзом.

Українські Новини По материалам:

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