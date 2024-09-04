«Укрзализныця» проведет закупку природного газа на бирже — Finance.ua

«Укрзализныця» проведет закупку природного газа на бирже Сегодня 15:44 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» объявила аукцион по покупке природного газа на бирже.

Об этом сообщает ExPro.

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АО «Укрзализныця» в лице филиала «Центр обеспечения производства» объявило аукцион по покупке природного газа на «Украинской энергетической бирже».

Сообщается, что аукцион состоится 4 сентября. «Укрзализныця» планирует приобрести 15 млн куб м (три лота по 5 млн куб м) природного газа с передачей в подземных хранилищах газа. Стартовая цена — 14 850 грн/тыс. куб м (без НДС) или 17 820 грн/тыс. куб м (с НДС).

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В сообщении добавляют, что цены на газ в ПХГ (UA-UGS) в Украине на 2 сентября колебались в диапазоне 16 850 — 17 020 грн/тыс. куб м (с НДС) на условиях предоплаты.

Справка Finance.ua:

Сервис продажи ж/д билетов booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекращает работу. Об этом в интервью Forbеs.ua рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Как сообщила Укрзализныця, компания создаст уникальный инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров, пользующихся креслом колесным. Его проект 30 августа презентовали ветеранам, медицинским хабам, общественным организациям.

Економічна Правда По материалам:

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