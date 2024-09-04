«Укрзализныця» проведет закупку природного газа на бирже — Finance.ua

«Укрзализныця» проведет закупку природного газа на бирже
«Укрзализныця» объявила аукцион по покупке природного газа на бирже.
Об этом сообщает ExPro.
АО «Укрзализныця» в лице филиала «Центр обеспечения производства» объявило аукцион по покупке природного газа на «Украинской энергетической бирже».
Сообщается, что аукцион состоится 4 сентября. «Укрзализныця» планирует приобрести 15 млн куб м (три лота по 5 млн куб м) природного газа с передачей в подземных хранилищах газа. Стартовая цена — 14 850 грн/тыс. куб м (без НДС) или 17 820 грн/тыс. куб м (с НДС).
В сообщении добавляют, что цены на газ в ПХГ (UA-UGS) в Украине на 2 сентября колебались в диапазоне 16 850 — 17 020 грн/тыс. куб м (с НДС) на условиях предоплаты.
Справка Finance.ua:
- Сервис продажи ж/д билетов booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекращает работу. Об этом в интервью Forbеs.ua рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.
- Как сообщила Укрзализныця, компания создаст уникальный инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров, пользующихся креслом колесным. Его проект 30 августа презентовали ветеранам, медицинским хабам, общественным организациям.
Поделиться новостью