«Укрзализныця» проведет закупку природного газа на бирже — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрзализныця» проведет закупку природного газа на бирже

Фондовый рынок
2
«Укрзализныця» объявила аукцион по покупке природного газа на бирже.
Об этом сообщает ExPro.
Читайте также
АО «Укрзализныця» в лице филиала «Центр обеспечения производства» объявило аукцион по покупке природного газа на «Украинской энергетической бирже».
Сообщается, что аукцион состоится 4 сентября. «Укрзализныця» планирует приобрести 15 млн куб м (три лота по 5 млн куб м) природного газа с передачей в подземных хранилищах газа. Стартовая цена — 14 850 грн/тыс. куб м (без НДС) или 17 820 грн/тыс. куб м (с НДС).
Читайте также
В сообщении добавляют, что цены на газ в ПХГ (UA-UGS) в Украине на 2 сентября колебались в диапазоне 16 850 — 17 020 грн/тыс. куб м (с НДС) на условиях предоплаты.

Справка Finance.ua:

  • Сервис продажи ж/д билетов booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекращает работу. Об этом в интервью Forbеs.ua рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.
  • Как сообщила Укрзализныця, компания создаст уникальный инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров, пользующихся креслом колесным. Его проект 30 августа презентовали ветеранам, медицинским хабам, общественным организациям.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.