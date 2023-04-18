«Укрзализныця» обновила правила возврата средств за билеты — Finance.ua

«Укрзализныця» обновила правила возврата средств за билеты Сегодня 15:47 — Личные финансы

«Укрзализныця» обновила правила возврата средств за билеты

«Укрзализныця» изменила правила возврата средств за билеты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что меняется

Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарты. Если он вернет билет в кассе или онлайн не позднее чем за 6 часов до отправления поезда.

«Еще недавно это было возможно только за 9 часов», — сказано в сообщении.

Также будут возвращать полную стоимость билета, даже если вы опоздали на поезд (кроме билета на плацкарту).

«Раньше компания компенсировала лишь 10% от цены. Воспользоваться такой возможностью можно в течение часа и только в кассе», — добавили в Минреинтеграции.

Напомним, в течение нескольких месяцев Украина и Польша планируют запустить сообщение между Варшавой и Равой-Русской с пересадкой на Львов — этот пункт пропуска не работал 20 лет.

Также ранее Укрзализныця ввела новые правила выпуска в открытую продажу возвращенных билетов.

Кстати, путешествовать по Украине поможет Proizd.ua. Это сервис продаж билетов на поезд. Купить билет очень просто — на сайте есть подробные инструкции. А с промокодом sd2023 можно получить скидку в 5%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.