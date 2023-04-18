«Укрзализныця» обновила правила возврата средств за билеты — Finance.ua

«Укрзализныця» обновила правила возврата средств за билеты
«Укрзализныця» изменила правила возврата средств за билеты.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Что меняется
Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарты. Если он вернет билет в кассе или онлайн не позднее чем за 6 часов до отправления поезда.
«Еще недавно это было возможно только за 9 часов», — сказано в сообщении.
Также будут возвращать полную стоимость билета, даже если вы опоздали на поезд (кроме билета на плацкарту).
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«Раньше компания компенсировала лишь 10% от цены. Воспользоваться такой возможностью можно в течение часа и только в кассе», — добавили в Минреинтеграции.
Напомним, в течение нескольких месяцев Украина и Польша планируют запустить сообщение между Варшавой и Равой-Русской с пересадкой на Львов — этот пункт пропуска не работал 20 лет.
Также ранее Укрзализныця ввела новые правила выпуска в открытую продажу возвращенных билетов.
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